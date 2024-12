یورونیوز- بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفتگویی تازه به جزئیات بی‌سابقه‌ای از عملیات نیروهای این کشور علیه حزب‌الله لبنان تحت حمایت ایران شامل انفجار پیجرها، عملیات کشتن حسن نصرالله و همچنین جنگ در غزه پرداخته است.

آقای نتانیاهو که با نشریه وال استریت ژورنال آمریکا مصاحبه کرده است، درباره زمان‌بندی آغاز کارزار علیه حزب‌الله لبنان گفت: «من گفتم باید در ماه اکتبر این کار را انجام دهیم. یکی از دلایل این بود که اکتبر یک ماه قبل از نوامبر است و چه کسی می‌دانست بعد از انتخابات آمریکا چه اتفاقی می‌افتد؟ اما در طول مبارزات انتخاباتی، شانس تامین حمایت ایالات متحده بیشتر خواهد بود.»

وی بدون اینکه به انفجار پیجر‌های حزب‌الله در ۱۷ سپتامبر به طور مستقیم اشاره کند گفت: « ما برای حزب‌الله یک غافلگیری بزرگ آماده کردیم. کسانی بودند که اصلاً در مورد استفاده از آن تردید داشتند، اما از آنجایی که زمان حساس بود آن را انجام دادم.»

نتیجه به گفته آقای نتانیاهو «یک شوک و هیبتی با ابعاد تاریخی» و «بزرگترین هدف‌گیری جرا‌حی‌گونه در تاریخ» بود.

وی می‌گوید انتظار اسرائیل و آمریکا این بود که پاسخ حزب‌الله مانند چیزی باشد که اسرائیل قبلاً ندیده بود و برج‌هایی را در تل‌آویو فرو بریزد، اما «آن‌ها مات و مبهوت شده بودند و به دلیل اقدامات بعدی اسرائیل نتوانستند به طور موثر مقابله کنند.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین درباره عملیات هدف گرفتن حسن نصرالله نیز گفت که «داده‌های خام اطلاعاتی» به دست‌ آمده وی را متقاعد کرد که حسن نصرالله را بکشد.

وی گفت: «او به معنای واقعی کلمه فرماندهی عملیات نظامی را بر عهده گرفته بود. اما چیزی که من را شگفت‌زده کرد این بود که متوجه شدم او 'محورِ محور' است.»

آقای نتانیاهو اضافه کرد: «نصرالله جانشین قاسم سلیمانی شده بود. نه تنها ایران از او استفاده می‌کرد، بلکه او هم از ایران استفاده می‌کرد.»

او گفت: «ما حزب‌الله را که قرار بود از ایران محافظت کند، نابود کردیم. ایران نیز از حزب‌الله محافظت نکرد. هیچ‌کدام هم از بشار اسد حمایت نکردند. ما کل این محور را از وسط شکستیم.»