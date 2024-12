خبر تکمیلی:



- شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی به رفع محدودیت‌های دسترسی واتس‌اپ و گوگل‌پلی رای مثبت داد

- در این جلسه که با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، موضوع «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی» مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، به رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی رای مثبت داده شد

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی در جریان برگزاری جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایسنا، شهاب‌الدین طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏در گام‌اولِ طرح رفع محدودیت فیلترینگ، واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت اعضای شورای عالی مجازی رفع فیلتر شد.» ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دقایقی پیش در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس برداشته‌شدن نخستین گام برای رفع فیلترینگ را اعلام کرده است.

گزارش اولیه:



گام‌ لرزان پزشکیان برای «تحقق حداقلی» یک وعده؛ رفع فیلترینگ کدام اپلیکیشن‌ها در دستور کار است؟

یورونیوز - در حالی که دولت ایران از تعیین تکلیف فیلترینگ در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داده و با انتشار پوسترهایی در فضای مجازی پیشاپیش جشن تحقق وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان بر پا شده ولی خوشبین‌ترین کارشناسان نیز منتظر تحقق شعار آزادی اینترنت در ایران نیستند.

مسعود پزشکیان، حدود شش ماه پیش و در جریان رقابت‌های انتخاباتی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که در ایران فیلتر است و با خرید و نصب وی‌پی‌ان یا فیلترشکن می‌توان وارد آن شد، نوشت: «اینترنت را باید آزاد کنیم.»

او که با طرح وعده ایستادگی در برابر فیلترینگ، موفق شد تا بخشی از آرای خاموش را در انتخابات ریاست جمهوری جذب کند، این روزها برای عمل به وعده خود تحت فشار افکار عمومی است.

نتیجه ۵ ماه کار «کارشناسی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ دولت آقای پزشکیان، در خصوص رفع فلیترینگ، در حالی قرار است در نشست امروز (سه‌شنبه) شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف نهایی شود که اخبار غیررسمی منتشر شده در رسانه‌های ایران، فضای مجازی و به نقل افراد آگاه از یک سو از آخرین تلاش‌های مخالفان رفع فیلترینگ از جمله نگارش نامه توسط گروهی از نمایندگان طرفدار ادامه وضع موجود حکایت دارد و از سوی دیگر حاکی از این است که رفع فلیترینگِ گوگل‌پلی (Google Play) از شانس بالایی برخوردار است؛ سرویسی که می‌تواند مشکل بروزرسانی گوشی‌های دارای سیستم عامل اندروید را رفع کند.

البته تعدادی از منابع آگاه هم با انتشار پیام‌هایی مدعی شده‌اند که رفع فیلتر پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و تلگرام و شبکه اجتماعی ایکس و حتی یوتیوب در دستور کار امروز شورای عالی فضای مجازی قرار دارد ولی تا لحظه انتشار این گزارش خبر قطعی در این خصوص منتشر نشده است.

اما به باور گروهی از جمله شهرام شریف، از خبرنگاران و کارشناسان باسابقه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقلیل وعده انتخاباتی آزادسازی اینترنت با رفع فیلترینگ چند پیام‌رسان و اپلیکیشن‌ «شکست بزرگی» برای آقای پزشکیان خواهد بود. در مقابل، به نظر می‌رسد که بخشی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون آرش کریم‌بیگی با پررنگ‌سازی تعبیر «شکستن دیوار فیلترینگ»، معتقدند که مصوبه حداقلی شورای عالی فضای مجازی نیز دستاورد محسوب می‌شود.