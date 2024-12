علی نیلی، انصاف نیوز: شرکت خودروسازی سیویکو یا حاصل سرمایه‌گذاری سایپا در سوریه دود شد و از میان رفت اما خودروساز ایرانی نه تنها از این اتفاق نگران نیست، ادعاهای عجیبی را هم طرح کرده است.

چند روز پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت شرکت سیویکو یا همان سایپا سوریه پرداخته و نوشته بود سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری سایپا در سوریه از بین رفت و آن‌چه بر سر این شرکت آمده، نتیجه سرمایه‌گذاری دستوری و عدم توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی سوریه بوده است. در این گزارش به اطلاع‌رسانی چندی قبل سایپا در سامانه کدال درباره سایپا سوریه هم اشاره شده بود.

هفته آخر مهر ماه گذشته، در اوج زدوخوردهای غیرمستقیم میان ایران و اسرائیل، خبری درباره بمباران سایپا سوریه منتشر شد که بلافاصله با ویدئوهای کوتاه موبایلی تایید شد. چند روز بعد، در هفته نخست آبان، شرکت سایپا اطلاعیه‌ای منتشر کرد که چنین آغاز می‌شد: «پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله رژيم صهيونيستی به کارخانه خودروسازی به استحضار می‌رساند کارخانه مزبور متعلق به شرکت سايپاسوريه (سيويکو) تحت مالکيت ۸۷ درصدی شرکت سايپا می‌باشد که براساس آخرين اخبار دريافتی، ساختمان، خودروهای موجود، منصوبات و سيستم‌های اداری با آسيب جدی مواجه شده‌اند که برآورد دقيق ميزان خسارت مستلزم حضور کارشناسان و ارزيابی خسارات وارده می‌باشد.»

این اطلاعیه تنظیم عجیبی داشت چه آن‌که با تاکید ابتدایی بر «اخبار منتشر شده در فضای مجازی» مخاطب را برای تکذیب یا تخفیف خبر آماده می‌کرد و سپس از خسارت‌های سنگین خبر می‌داد. ضمن این‌که به سنت همیشگی این‌چنین وعده‌هایی، هیچ‌گاه گزارشی از «برآورد دقیق میزان خسارت» منتشر نشد و می‌دانیم که نخواهد شد!

اما فراز بعدی اطلاعیه سایپا، با اطلاعاتی که در اختیار مخاطب می‌گذاشت بر ابهامات فعالیت خارجی این خودروساز می‌افزود. در این فراز آمده بود: «از سنوات گذشته به‌واسطه شرايط خاص کشور سوريه و به دليل جلوگيری از افزايش زيان انباشته شرکت مذکور - تحميل زيان به تلفيق سايپا - فعاليت توليدی در کارخانه مزبور متوقف شده بود. همچنين بهای تمام شده شرکت سايپا سوريه در دفاتر شرکت سايپا مبلغ ۲۰۰,۹۱۷,۸۳۸,۳۳۶ ريال بوده که در مقايسه با کل بهای تمام شده سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت اين شرکت بسيار ناچيز و کمتر از ۰/۰۵ درصد می‌باشد.»

معنای این فراز از اطلاعیه سایپا این است تولید در سیویکو سودآور نبوده است و برای آن‌که به صورت‌های تلفیقی شرکت سایپا زیان انباشته بیشتری تحمیل نشود، فعالیت آن چند سال پیش از حمله اسرائیل به کارخانه تعطیل شده است. ابهام این‌جاست که «شرایط خاص کشور سوریه» چگونه تولید خودرو را از سودآوری انداخته بود؟ کارخانه در چه وضعیتی تعطیل شد و برنامه بازگشایی آن چه بود؟