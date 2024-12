درگذشت «حمیدرضا علیان زادگان»، مدیرکل بازرسی «ستاد فرمان امام» بر‌اثر گازگرفتگی، بار دیگر موضوع مرگ‌های مشکوک با گاز گرفتگی را مطرح کرده است

احسان مهرابی - ایران وایر

از سال ۱۳۸۸ تاکنون تعدادی از مقامات اقتصادی به‌دلیل گازگرفتگی فوت شده‌اند و مرگ با گازگرفتگی، به فهرست مرگ‌های مشکوک به قتل اضافه شده است.

حدود یک سال پیش از درگذشت علیان‌ زادگان نیز مدیر‌عامل بانک ملت به‌علت گاز‌گرفتگی فوت شده و شایعه‌های مختلفی درباره مرگش مطرح شده است.

مرگ مشکوک مدیرکل بازرسی ستاد فرمان امام چند ماه پس از فروش ۴۰‌درصد از سهام «دیجی‌کالا» به شرکت «حرکت اول»، یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام رخ داده است. معامله‌ای که خود آن حاشیه‌های بسیار داشته و حالا با مرگ علیان زادگان نیز، مرتبط دانسته شده است.

مرگ در ویلا در تنهایی

چند روز پس از مرگ حمیدرضا علیان‌ زادگان، سایت «تابناک» خبر داد که او بر‌اثر حادثه گازگرفتگی فوت کرده است. براساس این گزارش، مدیرکل بازرسی ستاد فرمان امام به‌تنهایی در یک ویلا در اطراف کرج به سر می‌برد و تنها قربانی این حادثه بود.

پس از فوت او، این شایعه مطرح شد که علیان‌ زادگان دلیل حضور در این ویلا را یک قرار کاری ذکر کرده بود.

این حادثه پس از فروش ۴۰درصد از سهام دیجی‌کالا به شرکت حرکت اول، یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، رخ داده و شایعه‌ها درباره ارتباط با آن مطرح شده است.

سهامدار عمده سهام دیجی‌کالا شرکت «سرآوا» بود. در ۳۰تیر۱۳۹۸ «سعید رحمانی»، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرآوا، به‌دلیل فشار نهادهای امنیتی از کلیه سمت‌های سرآوا کنار زده شد.

یک سال بعد «عماد شرقی»، معاون سابق بین‌الملل شرکت سرآوا به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم و هنگام خروج از ایران، بازداشت شد.

اولین مرگ مشکوک با گاز در سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۸ «مجید سلیمانی پور»، مدیرعامل شرکت «توسعه مبین» که بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران را خریده بود، همراه همسرش براثر گازگرفتگی در خانه خود درگذشت.

مدتی پیش‌از این حادثه، شرکت توسعه مبین ۵۰درصد به‌علاوه یک سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران را خریده بود. او همچنین یکی از نامزدهای اصلی عضویت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود.

پس از مرگ سلیمانی‌پور ابهامات مختلفی مطرح شد، ازجمله اینکه در یک گزارش عنوان شده بود که او و همسرش قبل از رسیدن تیم فوریت‌های پزشکی فوت کرده بودند و در گزارش دیگر ذکر شده که سلیمانی‌پور زنده بوده و در بیمارستان جان باخته است.

پس از آن، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که براساس اظهارنظر رسمی پزشکی قانونی، علت فوت مجید سلیمانی پور و همسرش «شهین برون»، ناشی از نشت گاز بوده است.