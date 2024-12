آیندۀ ایران در گفت‌وگو با مطهرنیا؛ نظام با چکش کاپلان بحران‌های شش‌گانۀ مکعب فروریزش را طی کرده است

یورونیوز - وضعیت سیاسی در ایران به گونه‌ای است که بسیاری از مردم و ناظران سیاسی در انتظار حوادث شگرف و تحولات بزرگ و چشمگیرند. از وقوع جنگ گرفته تا دررسیدن امواج انقلاب.

در داخل و خارج ایران، بسیاری از ایرانیان معتقدند عمر جمهوری اسلامی رو به پایان است و هم از این رو تنور دعوای سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان سکولار در چند سال گذشته روز به روز داغ‌تر شده. اینکه چه وقایعی پیش روی ایران قرار دارد و احتمال کدام واقعه بیشتر است و کدام کمتر، موضوع گمانه‌زنی خیل کثیری از مردم ایران است. متن زیر گفت‌و‌گویی است با مهدی مطهرنیا، آینده‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاست داخلی و بین‌الملل، دربارۀ تحولات آیندۀ ایران و سرنوشت ایران آینده.

آقای مطهرنیا، ابتدا کمی دربارۀ آینده‌پژوهی توضیح می‌دهید؟ اینکه چه اساسی دارد و چند سال است که در جهان باب شده؟

من مایلم به جای آینده‌پژوهی، عبارت آینده‌اندیشی یا آینده‌شناسی را به کار ببرم. آینده‌پژوهی بخشی از آینده‌اندیشی است که به محتمل‌ترین آیندۀ پیشاروی یک موضوع می‌پردازد. من در سنت فکری خودم، در کنار آینده‌پژوهی studies Futures را، که در ایران آینده‌پژوهی ترجمه شده، تحت عنوان "مطالعات آینده‌ها" می‌گذارم. مطالعات آینده‌ها به یک آیندۀ محتمل یا شدنی بسنده نمی‌کند بلکه به چندین آینده نظر دارد و سعی می‌کند در کنار آینده‌های شدنی، آینده‌های شایان و شایسته را نیز در نظر بگیرد.

یوتوپیااندیشی، چنانکه در کتاب مشهور توماس مور دیده می‌شود، نوعی آینده‌اندیشی به معنای اندیشیدن به آیندۀ مطلوب و شایان بوده؟

بله، حتی مدینۀ فاضلۀ افلاطون گونه‌ای آینده‌نگاری بر مبنای تصویری بایسته در ذهن نگارنده است. داستان‌های علمی‌تخیلی نیز بخشی از ترسیم آینده‌ها است.

در جامعۀ ایران بسیاری دغدغه یا حتی شوق دررسیدن آیندۀ سیاسی را دارند. آینده‌های محتملی که پیش روی نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، مطابق حدس‌های مردم، عبارتند از سقوط نظام، ادامۀ وضع موجود، اصلاح نظام. شما چه آینده‌ای را پیش روی حکومت ایران می‌بینید؟

آینده‌های محتمل در نظام جمهوری اسلامی ایران محصول عدم قطعیت‌های موجود است. این عدم قطعیت‌ها در دو سطح باید مورد توجه قرار گیرند. یکی ثبات وضعیت داخلی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، دیگری وحدت اپوزیسیون برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. این دو عدم قطعیت می‌تواند آینده‌های گوناگون را ایجاد کند. جمهوری اسلامی با اینکه ۴۵ سال از عمرش می‌گذرد، هنوز به تثبیت نرسیده است. البته ادعای تثبیت دارد ولی تثبیت زمانی حاصل می‌شود که به یک نهاد معنادار سیاسی در داخل، منطقه و نظام بین‌الملل تبدیل شود. هنوز چنین وضعی ایجاد نشده. چنانکه خود رهبری نظام جمهوری اسلامی می‌گوید من یک انقلابی‌ام و دیپلمات نیستم. از این نمونه‌ها فراوان است در این نظام.

اگر جمهوری اسلامی نتواند تثبیت خود را رقم بزند، که با توجه به بحران‌های موجود بویژه بحران جانشینی کار بسیار دشواری است، همچنین اگر در خارج کشور اتحاد عملیاتی علیه جمهوری اسلامی پدید آید، که بعد از ضد واقعۀ ۷ اکتبر تا کنون محقق شده، و رهبری آن را آمریکا و مدیریتش را اسرائیل و پشتیبانی‌اش را کشورهای عربی منطقه به عهده گرفته‌اند، می‌توان گفت سناریوی "سقوط بزرگ" ایجاد می‌شود. اما اگر تثبیت در داخل و اتحاد در خارج را داشته باشیم، سناریوی "طوفان بزرگ" یا درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مخالفش در منطقه و نظام بین‌الملل پدید خواهد آمد. اما اگر تثبیت جمهوری اسلامی در درون و اتحاد علیه جمهوری اسلامی در بیرون پدید نیاید، سناریوی "ادامۀ وضع موجود" را خواهیم داشت. یعنی ضعف درونی ادامه پیدا می‌کند ولی شاهد درگیری کشورهای منطقه و نظام بین‌الملل با جمهوری اسلامی ایران نخواهیم بود. اما اگر تثبیت در داخل کشور و عدم اتحاد علیه جمهوری اسلامی در خارج کشور رقم بخورد، سناریوی چهارم را خواهیم داشت که عبارت است از "قدرت اسلام در ایران". این چهارمی، بعیدترین سناریو در وضعیت کنونی است. سناریوی اول هم نزدیک‌ترین سناریو در وضعیت کنونی است.

پس شما آینده‌های محتمل را چنین می‌دانید: سقوط جمهوری اسلامی، جنگ، ادامۀ وضع موجود، قدرت‌گیری مجدد اسلام در ایران.

بله.

و شما سقوط را محتمل‌تر ازسایر وقایع می‌دانید.

نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریۀ معکب‌های فروریزش و فروپاشی رژیم‌ها، از بخش فروریزش وارد فروپاشی شده است. به این معنا که جمهوری اسلامی بحران‌های شش‌گانۀ مکعب فروریزش را طی کرده است. یعنی این نظام بحران نخبگان، بحران کارآمدی، بحران عتماد، بحران اعتبار، بحران رهایی از اکنون‌زدگی و بحران عبور از اصلاحات را تجربه کرده و امروزه وارد مکعب فروپاشی شده و دو مرحلۀ این مکعب را هم گذرانده است. به این معنا که عادت‌گرایی در تخریب دارد و تصلب و انسداد و تحجر موجب شده است که همواره از راه‌های یکسان برای برخورد با بحران‌ها استفاده کند و از این حیث شبیه چکش کاپلان عمل می‌کند. چکش کاپلان به چکشی گفته می‌شود که کودک از آن برای کوبیدن میخ استفاده می‌کند و به نظرش می‌رسد که با آن چکش می‌تواند همۀ مسائل را حل کند. جمهوری اسلامی ایران هم دچار این عارضه است. همواره از یک راه عمل می‌کند و بر روی یک پا می‌ایستد و عقب‌نشینی را سخت‌تر از هر چیز دیگری می‌داند. لذا نه می‌خواهد بر اساس خردورزی عقب‌نشینی کند، نه می‌خواهد معیارهای شکست‌خوردۀ خود را عوض کند.

اگر جمهوری اسلامی باقی بماند، بر اساس آنچه که شما گفتید، یا از طریق ادامۀ وضع موجود باقی می‌ماند یا از طریق قدرت‌گیری اسلام بر ایران. سوالم این است که آیا این نظام ممکن است از طریق تن‌دادن به اصلاحات دموکراتیک باقی بماند؟

وضع موجود پتانسیل ادامه را ندارد و هر چه طولانی‌تر شود، ریشه‌های تفکری که پشت این نظام است، بیشتر ضربه خواهد خورد. وضع موجود حداکثر تا زمانی که رهبر کنونی جمهوری اسلامی بر مسند ولایت نشسته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند. یعنی حداکثر چند سال دیگر.

و تا وقتی که رهبر فعلی هست، شما شانس اصلاحات دموکراتیک را هم ناچیز می‌دانید.

بله، ناچیز است. امکان اصلاحات دموکراتیک، با اینکه پزشکیان با حمایت رهبر به قدرت رسیده، در ماجرای فیلترینگ مشخص است.