بی بی سی - سازمان آتش‌نشانی کره جنوبی می‌گوید هواپیمایی با ۱۸۱ سرنشین در فرودگاهی در این کشور دچار سانحه شده که حداقل ۸۵ کشته به جا گذاشته است.

براساس این گزارش هواپیما از باند فرودگاه بین‌المللی موئان در جنوب غربی این کشور خارج شد و به دیواری برخورد کرد. حادثه درست بعد از ساعت نه صبح به وقت محلی روی داد.

هواپیمای خطوط جِجو که حامل ۱۷۵ مسافر و شش خدمه بود، از شهر بانکوک تایلند بازمی‌گشت و حادثه هنگام فرود رخ داد. به گزارش یونهاپ ۱۷۳ نفر از مسافران اهل کره جنوبی و دو نفر تایلندی بودند. یونهاپ به نقل از سازمان آتش‌نشانی در محل گزارش می‌دهد که احتمالا بیشتر ۱۸۱ سرنشین هواپیما کشته شده‌اند.

JUST IN: Commercial flight carrying 175 passengers and 6 crew members crashes while landing in South Korea.



The Boeing 737-800 was traveling from Bangkok, Thailand to Muan Airport.



According to initial reports, there are currently 28 reported fatalities and at least two... pic.twitter.com/D9nRGncbCr