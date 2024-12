پشت کردن ارتش سوریه به بشار اسد که منجر به سرنگونی رژیم سوریه شد، مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را از تکرار این وضعیت در مورد خودشان و ریزش نیروهای مسلح در ایران نگران کرده است

کیهان لندن - علیرضا شیخ معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی در جمع شماری از درجه‌داران نیروی زمینی هشدار داد: «حوادث اخیر منطقه نشان داده است که باید مراقب تیرهایی که از سمت دشمن شلیک می‌شود بود چرا که سنگری که می‌تواند سربازان را از تیررس دشمنان در امان نگه‌دارد، اعتقاد قلبی قوی و مستحکم است.»

او آموزش مبتنی بر ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی و الهی را از اصول ارتش جمهوری اسلامی دانست و افزود: «هر فرد نظامی باید در راستای حراست و حفاظت از بنیان‌های اعتقادی و باورهای خود تلاش کند.»

معاون تربیت و آموزش ارتش به خطرات فضای مجازی و سایبری اشاره کرد و گفت: «فضای مجازی مورد سوء استفاده دشمن قرار گرفته است که در این وضعیت باید مراقب بود.»

وی در پایان تأکید کرد: «رفتار انسان در فضای مجازی به هر نحوی که باشد، در فضای حقیقی نیز به همان نحو خواهد بود؛ به همین سبب لازم است که انسان‌ از اعتقادات، باورها، اصول و ارزش‌های خود چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی پاسداری کند.»

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملّی مجلس شورای اسلامی ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ در مصاحبه با وبسایت «جماران» گفته بود یکی از دلایل اصلی سقوط بشار اسد «خیانت ارتش» بود. او توضیح داده بود: «زمانی که در یک کشور، نیروهای نظامی‌اش به تعبیری پای کار نباشند یقیناً اینگونه خواهد شد که یک حکومت به یکباره سقوط می‌کند، چرا که کسی نیست که از کشور دفاع کند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در چهاردهمین جشنواره «مالک اشتر» که ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ در تهران برگزار شد نسبت به «نفوذ و رخنه» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد.

در ارتباط با پشت کردن ارتش سوریه به بشار اسد و عدم تمایل آنها به درگیری با مخالفان، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته بود: «بعضی‌ها انتظار دارند ما بجای ارتش سوریه می‌رفتیم و می‌جنگیدیم. آیا این منطقی است که ما همه سپاه و بسیج را برای نبرد در یک کشور دیگری درگیر کنیم، در حالی که ارتش آن کشور تماشاچی ماجرا است!»

اینهمه در حالیست که در مورد دلیل اصلی سقوط اسد در درون نظام جمهوری اسلامی اختلاف نظر عمیق وجود دارد. روزنامه «جمهوری اسلامی» سه‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ با اشاره به سرنگونی رژیم بشار اسد هشدار داد که «بحران اقتصادی در هر کشوری می‌تواند باعث از دست رفتن پشتوانه مردمی نظام‌های سیاسی شود و زمینه را برای تضعیف و حتی سقوط آنها فراهم نماید.»