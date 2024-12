بی بی سی - پرویز قریب افشار ۴۵ سال است که در تبعید زندگی می‌کند ولی همچنان امیدوار است که روزی به ایران بازگردد. نام او برای برخی از ایرانیان تداعی‌‌کننده شماری از محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیون ملی ایران در دهه ۵۰ خورشیدی است.

در کنار این برنامه‌ها، او به گوشه و کنار ایران سفر می‌کرد و در زمینه‌‌های متنوعی مانند پاکیزه نگه داشتن محیط زیست، انتقال خون و آشنایی با رسوم محلی در استان‌های گوناگون برنامه ضبط می‌کرد.