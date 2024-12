محمد قوچانی درباره‌ی ادعاهای اخیر مطرح شده درباره‌ی اینکه مسئولیت پرونده‌ی هسته‌ای با علی شمخانی است، گفت: بنا بر اطلاعی که دارم محوریت با وزارت امور خارجه و عباس عراقچی است

آقای قوچانی روز یکشنبه به خبرنگار انصاف نیوز گفت: دولت پزشکیان طرح مشخصی برای این موضوع با محوریت وزارت امور خارجه دارد و البته احتمال دارد میزان نقش‌آفرینی علی لاریجانی از شمخانی بیشتر باشد.

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره‌ی دلیل مطرح شدن چنین ادعایی از سوی آقای شمخانی گفت: او عضو شورای عالی امنیت ملی نیست اما علاقه دارد که وجهه‌ی رازآلود و امنیتی به خود بدهد. به نظر من این ادعا مطرح شده تا سوال و جوابی درباره‌اش در رسانه‌ها شود تا به این شکل، موضوع ترویج شود.

شمخانی کمکی به مذاکرات هسته‌ای نکرد

این فعال سیاسی درباره‌ی عملکرد علی شمخانی در دولت حسن روحانی گفت: او هیچ کمکی به برجام و مذاکرات هسته‌ای نکرد و شاید در جهت عکس آن هم عمل کرده باشد. البته اگر این بار می‌خواهد کمکی کند حتما دولت استقبال کند.

قوچانی در پاسخ به این سوال که آیا دولت پزشکیان برنامه‌ی مشخصی برای مواجهه با ترامپ دارد و یا سردرگم و بلاتکلیف است، گفت: تكلیف این دولت با سياست خارجي كاملا روشن است و هدف اصلي تبديل بازدارندگي ايران از بازدارندگی صرفا نظامی به بازدارندگی سياسی است.

آغاز گفت‌وگوی همه‌جانبه در چند ماه آینده

قوچانی درباره‌ی زمان احتمالی اجرایی شدن این راهبردهای تازه گفت: مردم ایران قدم جدیدی را در ماه‌های آینده خواهند دید که رسیدن به برنامه‌ای برای گفت‌وگوی همه‌جانبه است.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح جایی برای مذاکره‌ی مستقیم با آمریکا وجود دارد، گفت: مذاکره‌ی غیرمستقیم با آمریکا قطعی است، مذاکره‌ی جمعی با حضور این کشور هم قطعا رخ خواهد داد. ممکن است منافع ما در مذاکره‌ی مستقیم باشد.

مذاکره‌ی مستقیم با آمریکا لازم است

قوچانی بر این باور است که مذاکره‌ی مستقیم با آمریکا لازم است و می‌گوید: مذاکره‌ی مستقیم با این کشور هم به معنای سر تسلیم فرود آوردن و پذیرش هر آنچه ترامپ گفت نیست.

روایت محمد قوچانی از مواجهه‌ی دولت روحانی با ترامپ

در دولت روحانی طرح مشخصی برای مواجهه با ترامپ وجود داشت.

در اوایل به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا از ظریف پرسیدم که آیا به نظر شما ترامپ قابل گفت‌وگو است؟ او در جواب گفت که من طرح این موضوع را نوشته‌ام و به راحتی هم می‌توانم آن را انجام دهم.

از نظر دولت روحانی امکان به توافق رسیدن با ترامپ می‌توانست ساده‌تر از اوباما باشد.