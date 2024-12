چرخش سیاسی و اقتصادی رهبری؟

- خامنه‌ای با بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف موافقت کرد

- حضور کشورها در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است

- هم‌اکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند

- حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروه‌های فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محور مقاومت» از مهم‌ترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد

مسعود پزشکیان اعلام کرد که لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، تصمیم به این بازنگری با موافقت علی خامنه‌ای انجام گرفته است.

اف‌ای‌تی‌اف نهاد اصلی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است.

کیهان لندن - موافقت خامنه‌ای بیانگر تشدید بحران‌های اقتصادی و خزانه خالی جمهوری اسلامی است بطوری که او ناچار شده با حکمی اختلاف نظر چندین ساله میان مقامات حکومت درباره پیوستن به FATF را مدیریت و برای پیوستن جمهوری اسلامی به این نهاد بین‌المللی تلاش کند آنهم در حالی که در تمام این سال‌ها و نیز هم‌اکنون در نهایت تصمیم‌گیرنده نه دیگر مقامات حکومت بلکه شخص ولی فقیه است!

جمهوری اسلامی به دنبال روزنه‌ای برای مذاکره با دولت ترامپ

وزیر خارجه عمان روز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه در حالی به تهران سفر کرد که خبرگزاری‌ دولتی ایرنا ادعا کرد او یک «مأموریت خاص» دارد.

بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در حالی به ایران رفت که یک هفته پیش از آن خبرگزاری ژاپنی «کیودو» گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی به ژاپن است تا به عنوان میانجی میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ شرایطی برای از سر گرفتن مذاکرات اتمی را فراهم کند.

خبرگزاری ایرنا گزارش داد، عمان به عنوان یک «میانجیگر معتبر» شناخته می‌شود و وزیر خارجه آن با «دستور کار خاص» به ایران آمده است. یکی از محورهای این دستور کار موضوعات اتمی بود اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد بحث مذاکره یا پیام به آمریکا مطرح نشده است.

عباس عراقچی با تأکید بر اینکه البوسعیدی «سفر به‌موقعی» به تهران داشت عنوان کرد: «دولت عمان همواره برای کمک به روابط ایران با برخی کشور‌های دیگر آماده بود و کمک کردند و ارتباطاتی برقرار شده است.»

او توضیح داد: «نقش عمان در مذاکرات هسته‌ای چه قبل از خروج آمریکا و چه بعد از آن مشخص است» اما «در این سفر پیامی درباره مذاکره با آمریکا رد و بدل نشد.» عراقچی افزود: «تبادل پیام‌های لازم با طرف آمریکایی در صورتی که لازم باشد از طریق سفارت سوئیس انجام می‌شود و دولت عمان در شرایطی که نیاز باشد به این کار مبادرت می‌کند و در حال حاضر چنین پیامی وجود ندارد.»

اغلب رسانه‌های داخلی سفر وزیر خارجه عمان به تهران را مرتبط با مذاکرات اتمی و گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن دانستند اما دلیل اینکه چرا عراقچی منکر این واقعیت می‌شود معلوم نیست!

او گفت رهبر جمهوری اسلامی با طرح مجدد کنوانسیون‌های پالرمو (مقابله با جرایم سازمان یافته) و سی‌اف‌تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده است.

قرار داشتن ایران در لیست سیاه در روزهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بارها و بارها در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از زمینه‌های مناقشه‌ کاندیداها بود.

محسن دهنوی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره این موضوع گفت با نامه درخواست پزشکیان به خامنه‌ای، روز سه‌شنبه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که ابتدا در کمیسیون بررسی می‌شود.