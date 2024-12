میهمان «شرق»، نقاش و تصویرگری پیش‌کسوت‌ با چشمانی نافذ و هیئتی کاریزماتیک است: آیدین آغداشلو. زندگی همه آدم‌ها پر از قصه و تجربه است، زندگی بعضی پرقصه‌تر و پرتجربه‌تر. آیدین آغداشلو، نقاش و تصویرگر معروفی است که فرازونشیب‌های زندگی کاری و شخصی‌اش، کنجکاوبرانگیز است و بسیاری از اهل رسانه، مشتاق گفت‌وگو با او هستند؛ به‌ویژه اگر قرار باشد حرف‌هایی بزند که تاکنون در گفت‌وگوهایش نزده و برای اولین بار است که رودررو با او مطرح می‌شود تا پاسخ دهد.

«ممنون که از من برای مصاحبه دعوت کردید. معمولا من در چنین جاهایی فکر می‌کنم وقتی آدم سنش به 85 می‌رسد که من رسیدم، اطرافیان به این فکر می‌افتند که بجنبیم، شاید دیگر این فرصت دست ندهد. به‌هرحال علت آن هرچیزی است خوب است؛ چون همه هدف اصلی زندگی یک انسانی که سعی می‌کند اهل تفکر باشد این است که جاودانه باشد. جاودانگی‌ای وجود ندارد مگر در مورد خدا؛ در نتیجه این یک موقعیت و فرصتی است که به آدم داده می‌شود که به یک ذره‌ای از ماندگاری دست پیدا کند. به قول شما، یکی بعد از شش سال‌ یک مصاحبه خیلی قدیمی آدم را بخواند و ببیند به دردی می‌خورد».

چند قدم به عقب بروم. در هیچ گفت‌وگویی از ماجرای خاطرخواهی و ازدواجتان با خانم شهره آغداشلو نگفته‌اید!

من آن زمان داشتم نقاشی می‌کردم و نقاشی خودم را پیدا می‌کردم و او هم سعی می‌کرد که در عرصه نمایش، جایی را برای خودش پیدا کند و تصور غلطی که به وجود می‌آمد این بود که از راه این اتحاد، هرکدام از اینها می‌تواند به آن یکی کمک کند و تمرین بیشتری به وجود بیاورد که نه، واقعا این اتفاق نیفتاد. هرکسی، هرچیزی شد یا نشد برحسب خودش بود و دیگری اگر هولش نداد، دیگر توقعی نبود که به راه راست هدایت کند.

گفتید تصورتان این بوده که تمام‌وقت با‌هم‌بودن، تضمینی است برای اینکه جدایی اتفاق نیفتد. اما بعد از ورود به زندگی مشترک این‌طور نشد؟

نه، واقعا ربطی نداشت. دیگر اینکه آدم‌ها در درازمدت و در کنار هم ماندن، می‌توانند معنای خودشان را اگر وجود داشته باشد منتقل کنند و این معنا را در جای دیگری سراغ کنند. یعنی در طرفی که با او زندگی می‌کنند و او را ورز بیاورند و روی آن کار کنند و شکلش را کامل‌تر کنند. این هم باز با واقعیت‌های زندگی من حداقل نخواند و در نتیجه وقتی این دو بخش اصلی غایب شد، زندگی مشترک درازمدت هم غایب شد. ولی خب آدم که آهن نیست، هرکسی از دیگری چیزهایی را می‌آموزد. گفتن این یک مقدار بدجنسی است ولی شاید یکی از من علاقه به ادبیات را ارث برد و حاصل گرفت و من هم از زندگی شلوغ یک هنرپیشه تئاتر و درهم و برهمی، عکسش را؛ یعنی مرتب‌بودن و نظام و انتظام را آموختم.

‌‌هم در ازدواج اول‌تان و هم در ازدواج دوم که دو فرزندتان حاصل ازدواج دوم است، جبر جغرافیا هم در این طلاق و جدایی دخیل بود، درست است؟‌

زندگی من مثل هر زندگی دیگری، یک زندگی از میان همه زندگی‌هایی است که می‌شناسید، با نقاط مثبت و منفی‌اش، با پیروزی و شکست‌هایش. همسر دوم من کاملا آمادگی و استحقاق بیشتر جهیدن را داشت و دارد. او هم مثل خود من از یک زمینه خانوادگی اهل فرهنگ می‌آمد. شهره هم زمینه خانوادگی‌اش اهل فرهنگ بود. فیروزه در کنار همه این مسائلی که به‌عنوان یک مادر طبیعتا با آن طرف شد، مثل بزرگ‌کردن دو بچه به تنهایی برای اینکه بعد از مدتی که ما زندگی کردیم، قرار شد اصلا در خارج از ایران زندگی کنیم و من برگشتم و آنها ماندند و بچه‌ها روی دست فیروزه ماندند و به سعی او با لیاقت بزرگ شدند و من این بخش از بار سنگین را بدون اینکه بخواهم از دوشم بیندازم، به خودی خود از دوشم ساقط شد.

اما این جدایی عملی یا فیزیکی به قول شما، قابل تصور است. به این معنا که فیروزه همه چیزهایی را که لازم بود، فراگرفت؛ گالری خیلی موفقی در تورنتو افتتاح کرد و هنوز هم کار می‌کند و دایر است. در مقوله هنر، خیلی برای جامعه ایرانی پرجمعیت تورنتو حداقل مؤثر بود. اما موفقیت‌های شخصی که او بسیار داشت و من هم به سهم خودم داشتم، باعث نمی‌شود ‌آدم‌ها همچنان پیوسته و متصل بمانند. حتی بچه‌ها هم حاضر نیستند ‌همواره آدم‌ها را پیوسته و متصل نگه دارند و در نتیجه جان‌ها آرام‌آرام جدا می‌شود، بدون اینکه تخالف پیدا کند.

خیلی از آدم‌هایی که جدا می‌شوند، در نفرت و تخالف جدا می‌شوند، اما من هیچ‌گاه این‌طور جدا نشدم؛ چون اصلا به جدا‌شدن اعتقادی نداشتم و معتقدم چیزی از یکی در آدم هست که با آدم زندگی می‌کند و همراه است؛ نه دورریختنش ممکن است و نه به صلاح است. از معدود آدم‌هایی هستم که از دوران انقلاب تا به اینجا خودم را رسانده‌ام و آسان هم نبوده است. برای اینکه نقاشی‌هایم یا مجموعه فعالیت‌ نویسندگی من‌ معمولا در راستای خواست‌های انقلابیون‌ نبوده، شاید یکی از دلایلی که من تا حدودی محترم داشته شدم، همین بوده که یک صدایی بوده که کمی فرق داشته است. کم‌صدایی خیلی پرشور یا خیلی اجباری نبوده است؛ ‌صدایی بوده که شاید ارزش شنیده‌شدن را داشته است.

دو معمای پررنگ درباره زندگی شخصی‌تان هست که هیچ‌گاه به وضوح به آن پاسخ ندادید و همچنان به شکل معما مانده است. یکی مسائل سه، چهار سال اخیر بوده و اتهاماتی که به شما زده شد در روابط شخصی‌تان. درخواست گفت‌وگو با رسانه‌ها را رد کرده بودید و گفتید اگر کسی دل‌آزردگی از من دارد من عذرخواهی می‌کنم.

من در معرض اتهامی قرار گرفتم که به نظر خودم فی‌نفسه ضایع بود، یعنی مناسبت نداشت. من آدمی نیستم که چنین پروسه عجیب و غریبی را در زندگی‌ام طی کرده باشم. هرکسی که من را از نزدیک می‌شناخت، محال بود چنین چیزی را باور کند. یک عده‌ای از دوستداران من شروع کردند به پیداکردن سرنخ‌ها و عقب رفتند و بالاخره سعی کردند تصویر نسبتا کاملی بسازند، هرچقدر این تصویر از این طرف قوت گرفت، از آن طرف سست‌تر شد و این شد که گفتم ولش کن.