محمد خاکپور، جواهر تکرار نشدنی نسل طلایی فوتبال ایران

پیام یونسی‌پور - ایران وایر

«تیم من، در جام ملت‌های ۱۹۹۶ شخصیت داشت. کاپیتان تیم من محمد خاکپور بود؛ شما مردی از او باشخصیت‌تر بعد از انقلاب در فوتبال ایران دیده‌اید؟»

این جملاتی است که «محمد مایلی‌کهن» سال ۱۳۸۵ در گفت‌وگو با روزنامه «جهان فوتبال» به زبان آورد. او در ستایش محمد خاکپور گفته بود: «او برای تیم من فقط یک رهبر نبود. معلم بود، یک بزرگتر قابل احترام بود.»

محمد خاکپور حالا با یک مصاحبه متفاوت در زمان پخش زنده تلویزیونی، مورد توجه شهروندان قرار گرفته است. او که برای افتتاح چندباره ورزشگاه آزادی پس از ترمیم و نوسازی به این ورزشگاه رفته بود، با تمجید از «محمدرضا پهلوی» به‌عنوان سازنده ورزشگاه آزادی گفت: «باید قدردانی کنم از شخصی که ۵۰ سال قبل این استادیوم را ساخت و باعث آبروی ملت ما شد. او میهن دوست بود و واقعا کشورش را دوست داشت.»

این نخستین بار نیست که محمد خاکپور در یک برنامه زنده تلویزیونی همه را شگفت‌زده می‌کند. او در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی وقتی ورود زنان به ورزشگاه‌ها هنوز دغدغه مردان نشده بود، در برنامه زنده شبکه ۳ صداوسیما، خواهان حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده بود.

محمد خاکپور چه زمانی از حق ورود زنان ایران به ورزشگاه‌ها گفت؟

پیش از آنکه به یاد بیاوریم محمد خاکپور چه جایگاهی در فوتبال ملی و باشگاهی ایران داشت، باید به زمستان سال ۱۳۷۵ خورشیدی برگشت.

محمد خاکپور و «حمید استیلی» که آن روزها به «دوقلوهای فوتبال ایران» مشهور بودند، مهمان برنامه شبانه شبکه ۳ صداوسیما جمهوری اسلامی شدند. دلیل دعوت از این دو بازیکن، موفقیت چشمگیر تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام ملت‌های ۱۹۹۶ امارات و مقام سوم ایران در این مسابقات بود.

زمانی که مجری برنامه از محمد خاکپور در مورد «بهترین خاطره ورزشی‌اش» پرسید، کاپیتان تیم ملی ایران در جام ملت‌های ۱۹۹۶ گفت: «بازی قهرمانی ما در لیگ سنگاپور که موفق شدم گل قهرمانی تیم‌مان را هم بزنم. البته نه به‌خاطر اینکه گلزنی کردم یا به قهرمانی رسیدیم، چون مادر و پدرم در ورزشگاه حضور داشتند و بازی مرا از نزدیک دیدند.»

محمد خاکپور بلافاصله گفته بود: «از این بابت که زن‌ها نمی‌توانند در ایران وارد ورزشگاه‌ها شوند متاسفم. این حق آن‌ها نیست و امیدوارم یک روز خانواده‌ها باهم و کنار هم فوتبال را در ورزشگاه‌های ایران تماشا کنند.»

وقتی بدانیم که نخستین کمپین زنان ایرانی برای باز شدن درهای ورزشگاه‌ها با نام «روسری سفیدها» هشت سال بعد، یعنی تابستان ۱۳۸۴ با حضور برخی چهره‌های فعال رسانه‌ای و حقوق‌بشر در ایران مقابل ورزشگاه آزادی شکل گرفت، بیشتر متوجه متفاوت بودن، پیشرو بودن، تشخص و جسارت محمد خاکپور می‌شویم.

از ایستادن محمد خاکپور کنار مردم ایران چه می‌دانیم؟

«علی‌رضا دبیر»، فروردین۱۴۰۳ در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی، با کنایه به «رسول خادم» و فعالیت‌های انسان‌دوستانه‌ او برای کمک به محرومان در ایران، ادعا کرد که آنچه او «رسانه‌های وابسته به اسراییل» می‌نامید، باعث محبوب شدن آقای خادم در ایران شده‌اند.

آذر۱۴۰۳، «وحید شمسایی» که از سفر تبلیغاتی به لبنان برای کمک به خانواده‌های «حزب الله» برمی‌گشت، در گفت‌وگو با سایت حکومتی «ورزش سه» به «علی دایی» کنایه زد و مدعی شد آقای دایی برای کارهای خیرخواهانه‌اش دوربین به‌دنبال خود راه می‌اندازد.