دویچه وله - علی خامنه‌ای انتقادها از رویکرد ایران در قبال حکومت بشار اسد را ناشی از "فقدان فهم و شناخت درست از مسائل" دانست. او با اشاره تلویحی به محمد جولانی گفت که "نباید به این جوله و تحرک کنونی باطل نگاه کرد."

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه طی سخنانی در آستانه پنجمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، اقدامات سلیمانی را "احیای جبهه مقاومت" نامید و ادعا کرد که او "از جوانان آماده به‌کار در سوریه، لبنان و عراق به بهترین وجه استفاده می‌کرد."

خامنه‌ای با تاکید بر "پیروزی دیر یا زود ملت‌ سوریه" بر کسانی که آنها را "اشغالگران" نامید، از استمرار "مقاومت در یمن، فلسطین و لبنان" ستایش کرد.

رهبر جمهوری اسلامی افزود: «عده‌ای از روی فقدان فهم و شناخت و تحلیل درست از مسائل، اینگونه تصور و بیان می‌کنند که با وقوع حوادث اخیر منطقه، خون‌های ریخته‌شده در راه دفاع از حرم، هدر رفته که این تصور و بیان آن، خطا و اشتباهی بزرگ است.»

او ادامه داد: «در فرهنگ قرآنی هر خونی که هر جا در راه حق و خدا ریخته شود حتی اگر پیروزی حاصل نشود، هدر نمی‌رود و نزد پرورگار با ارزش است.»

به دنبال سرنگونی حکومت بشار اسد در پی تحولاتی پرشتاب، انتقادهای فراوانی از حدود ۱۳ سال‌ حضور جمهوری اسلامی در سوریه برای حمایت از حکومت اسد مطرح شده است. منتقدان با اشاره به از بین‌رفتن میلیون‌ها دلار از ثروت ملی و کشته‌شدن بسیاری از نیروهای ایران، این رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به سوریه را بی‌حاصل می‌دانند.

انتقادها و نگرانی‌ها نسبت به هدررفت منابع ایران در سوریه تنها محدود به مخالفان نظام جمهوری اسلامی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی باقی نمانده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

از جمله در میان پیشروی برق‌آسای مخالفان اسد به سمت دمشق، بهرام پارسایی، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «تا زمانی که مجلس بودم بدهی سوریه و بشار اسد به ایران ۳۰ میلیارد دلار بود که این بدهی به دلار ۷۰ هزار تومان برابر است با دو هزار تریلیون تومان. تکلیف این مبلغ کلان چیست؟»

ادبیات تهدیدآمیز خامنه‌ای علیه محمد جولانی

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود، پیروزی در سوریه را "قطعی" دانست و افزود: «نباید به این جوله [جولان] و تحرک کنونی باطل نگاه کرد؛ چرا که اینها که امروز جولان می‌دهند روزی زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد.»

اشاره تلویحی او به احمد شرع، معروف به ابومحمد جولانی، رهبر گروه هیئت تحریر شام است که رهبری گروه‌های شبه‌نظامی مخالف را در سرنگونی بشار اسد بر عهده داشت و حال، قدرت را در این کشور به‌دست گرفته است.

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

خامنه‌ای استمرار حضور کسانی را که "اشغالگران متجاوز" در سوریه نامید، "ناممکن" خواند و ادعا کرد: «سوریه متعلق به مردم سوریه است و متعرضان به خاک سوریه، بدون تردید روزی در مقابل قدرت جوانان غیور سوری مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد.»

او همچنین ابراز اطمینان کرد که "پایگاه‌های آمریکایی هم حتماً در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهند شد."