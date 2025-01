ایران اینترنشنال - تام توگندات، وزیر امنیت سابق بریتانیا به روزنامه گاردین گفت کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ، زنجیره‌ وقایعی را آغاز کرد که به تحولات سوریه انجامید. او گفت بحران داخلی سپاه پاسداران پس از سقوط دولت بشار اسد، به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

توگندات که رییس پیشین کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا و عضو فعلی مجلس از حزب محافظه‌کار است، تاکید کرد کشته شدن سلیمانی، ماهیت جمهوی اسلامی را به‌عنوان «طبلی تو خالی» آشکار ساخت.

او در یک پیش‌بینی گفت حکومت ایران طی چند سال آینده سقوط خواهد کرد.

به گفته توگندات، سلیمانی نقشی کلیدی در استفاده از سوریه و عراق به‌عنوان پایگاهی برای عقب راندن داعش و تثبیت منافع جمهوری اسلامی در هر دو کشور داشت و مرگ او تبدیل به یک نقطه عطف شد.

سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که روز ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ با حملات هوایی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد کشته شد.

توگندات با اشاره به «نقش بسیار محوری و تعیین‌کننده سلیمانی»، گفت او تمام روابط و توافقات منطقه‌ای را در ذهن خود داشت و افزود که پس از مرگش، برای او جانشینی تعیین کردند اما در واقعیت، هیچ‌کس نمی‌توانست جایگزین روابط شخصی ۲۰ ساله‌ای شود که سلیمانی برقرار کرده بود.

نماینده مجلس بریتانیا تاکید کرد: «این همان جایی است که همه چیز شروع به از هم پاشیدن کرد. بنابراین با این که می‌دانم این دیدگاه محبوب نیست اما باید بگویم ترامپ عملا ماشه‌ای را کشید که آغازگر سقوط دولت اسد بود.»

او بحران درون سپاه پاسداران را نیز نتیجه از دست دادن سوریه دانست و گفت: «اعضای جوان سپاه پاسداران درباره دو نکته صحبت می‌کنند؛ اول این که معتقدند نسل قدیمی فاسد و بی‌کفایت است و برای همین حزب‌الله به حال خود رها شده و شکست خورده است. از همین رو، متحدان قدیمی مانند اسد سقوط کرده‌اند.»

توگندات گفت این شایعه پخش شده که علی خامنه‌ای و دولت مسعود پزشکیان می‌خواهند با آمریکایی‌ها گفت‌وگو کنند تا راهی برای خروج از وضعیت فعلی پیدا کرده و شاید بتوانند دوام بیاورند اما نیروهای جوان سپاه پاسداران می‌گویند که «هیچ‌کس نمی‌تواند با قاتلان قاسم سلیمانی مذاکره کند».

از زمان مرگ سلیمانی، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله شخص خامنه‌ای بارها وعده گرفتن «انتقام سخت» از «آمران» و کسانی را داده‌اند که در کشتن او دست داشته‌اند.