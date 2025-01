ایران اینترنشنال - وبسایت آکسیوس به نقل از منابع آگاهی که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در یک جلسه محرمانه که حدود یک ماه پیش برگزار شد، پس از بررسی سناریوها و گزینه‌های مختلف، به حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران چراغ سبز نشان نداد.

به نوشته آکسیوس در این جلسه‌ که خبر آن تا کنون محرمانه باقی مانده بود، مقامات ارشد دولت بایدن امکان حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت اقدام جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای قبل از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را بررسی کردند.

در این جلسه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گزینه‌هایی را برای حمله احتمالی ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، ارائه کرد تا در صورت حرکت جمهوری اسلامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تا قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در روز اول بهمن (۲۰ ژانویه)، تاسیسات هسته‌ای ایران به‌طور مستقیم مورد حمله قرار گیرد.

جو بایدن در سال‌های اخیر به‌صراحت گفته بود که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ هم بارها، از جمله روز پنجم نوامبر پس از انداختن رای خود در صندوق انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.

قمار بزرگ

آکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت: «حمله آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران در پایان دوران ریاست جمهوری جو بایدن قماری بزرگ است که خطر درگیر کردن رییس‌جمهوری جدید آمریکا در جنگی جدید را به همراه خواهد داشت.»

آکسیوس به نقل از منابع خود افزود که که جو بایدن در طول جلسه به پیشنهاد حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران چراغ سبز نشان نداد و اگرچه در طول جلسه گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی مورد بحث قرار گرفت، اما بایدن تصمیمی نهایی اتخاذ نکرد و از زمان برگزاری جلسه در حدود یک ماه پیش تا کنون نیز حمله‌ای از سوی آمریکا به تاسیسات اتمی ایران انجام نگرفته است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

یکی از منابع به آکسیوس گفت جلسه کاخ سفید براساس اطلاعات جدیدی برگزار نشده بود و قرار نبود که با تصمیم بله یا خیر بایدن به پایان برسد.

او گفت که این جلسه بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی محتاطانه و بررسی سناریوهای مختلف در مورد نحوه واکنش ایالات متحده به اقداماتی نظیر غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۹۰ درصد از سوی جمهوری اسلامی بود.

جمهوری اسلامی در حال حاضر اورانیوم را تا غلظت ۶۰ درصد غنی کرده است و از نظر فنی غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم که کاربردی صرفا نظامی دارد، بیش از چند روز زمان نیاز ندارد. با این حال و به‌رغم انتقاد گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی از غنی‌سازی ۶۰ درصدی، هنوز گزارشی در مورد اقدام احتمالی جمهوری اسلامی برای برداشتن گامی دیگر برای ساخت سلاح هسته‌ای منتشر نشده است.

فرصت حمله

آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع دیگر خود نوشت که در حال حاضر هیچ بحث فعالی در داخل کاخ سفید در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران وجود ندارد.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

به نوشته آکسیوس، برخی از دستیاران ارشد بایدن استدلال کرده‌اند که تسریع برنامه هسته‌ای از یک سو و تضعیف جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در جنگ با اسرائیل، فرصت یک حمله ضروری را در اختیار دولت بایدن قرار داده است.