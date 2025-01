فرانسه: ۳ شهروند بازداشت شده ما در ایران در وضعی مشابه شکنجه قرار دارند

وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران رو به وخامت است و برخی از آن‌ها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند. ژان-نوئل بارو از فرانسوی‌ها خواست از سفر به ایران خودداری کنند.

لغو تحریم‌ها به سرنوشت زندانیان فرانسوی در ایران بستگی دارد

فرانسه در مورد بدتر شدن وضعیت شهروندان خود که در ایران زندانی هستند به تهران هشدار داد. در هفته‌های گذشته، مقام‌های فرانسوی لحن خود را در قبال تهران به‌ویژه در مورد برنامه‌ هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای ایران تند کرده‌اند.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه ۱۸ دی‌ (۷ دسامبر) با بیان اینکه برخی از ۳ فرانسوی زندانی در ایران در شرایطی «مشابه شکنجه» نگهداری می‌شوند، گفت که آینده روابط پاریس و تهران و همچنین لغو تحریم‌ها به سرنوشت و وضعیت این افراد بستگی دارد.

وزیر خارجه فرانسه که در نشست سفرای کشورش در پاریس سخن می‌گفت، بازداشت و زندانی‌بودن ۳ شهروند فرانسه در ایران را که از آن‌ها به‌عنوان «گروگان» نام برد، «غیر قابل قبول و ناعادلانه» توصیف کرد.

سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاری،‌ در ایران به اتهام «جاسوسی» زندانی هستند. یک فرانسوی دیگر که تنها با نام کوچکش،‌ اولیویه معرفی شده نیز درایران زندانی است.

در سال‌های گذشته، سپاه پاسداران ایران ده‌ها شهروند دوتابعیتی و غربی را عمدتاً به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. کشورهای غربی تهران را متهم کرده‌اند که از این زندانیان به‌عنوان اهرم فشار و ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات خود با این کشورها استفاده می‌کند.

ایران که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد بازداشت این افراد را برای چانه‌زنی در مذاکرات خود با کشورهای غربی رد می‌کند.

آقای بارو در حالی در جمع سفرای فرانسه از وضعیت فرانسوی‌های زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است که چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار زن ایتالیایی که با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، روز ۱۹ دسامبر در تهران بازداشت شد. سه روز پیش از بازداشت این خبرنگار، محمد عابدینی نجف‌آبادی، یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئیسی که از سوی آمریکا به نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران متهم شده است، در ایتالیا و به‌خواست مقام‌های آمریکایی بازداشت شده بود.

اتحادیه اروپا تاکنون چند تحریم علیه مقام‌ها و نهادهای ایرانی وضع کرده است و این تحریم‌ها یکی از اهرم‌های فشاری است که این اتحادیه در مذاکرات خود با تهران در اختیار دارد.

دیپلمات‌های فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی قرار است در تاریخ ۱۳ ژانویه با همتایان ایرانی خود دیدار و درباره روابط دو‌جانبه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. پیش از این آن‌ها در ماه دسامبر با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند.