ایندیپندنت فارسی - وبسایت نیویورک پست روز دوشنبه ششم ژانویه در گزارشی به نقل از مقام‌های اسرائيلی نوشت که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران برای تل‌آویو «بسیار دشوار» خواهد بود. با این حال این منابع آگاه افزودند که دولت بنیامین نتانیاهو مایل است چنین اقدام جسورانه‌ای را در صورتی که لازم بداند انجام دهد زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا با آن مخالفتی نشان نداده است.

اسرائیل از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس درگیر جنگ غیرمستقیم با جمهوری اسلامی ایران و همچنین نبرد با نیروهای نیابتی‌اش از جمله حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن بوده است؛ گروه‌های شبه‌نظامی که تل‌آویو آنها را شاخک‌های «اختاپوسی به نام ایران» توصیف می‌کند.

اکنون، با تضعیف شدید گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و حتی خود تهران در پی بیش از یک سال درگیری منطقه‌ای، منابع آگاه اسرائیلی به نیویورک پست گفته‌اند که در حال تلاش برای از بین بردن توانایی‌های هسته ای ایران هستند و حتی اگر لازم بدانند در این مسیر به حمله متوسل خواهند شد.

یکی از این منابع آگاه گفته است: «ما به خوبی می‌دانیم که سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای اسرائیل محسوب می‌شود بنابراین موضع دولت اسرائیل این است که به شدت با آن مخالفت کند. ما امیدواریم راهی غیرنظامی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای تهران وجود داشته باشد اما اگر چنین راهکاری پیدا نشود، ما آماده اقدام نظامی هستیم.»

یکی دیگر از مقام‌های دفاعی اسرائیل نیز به نیویورک پست گفت: «به نظر می‌رسد مقابله با برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. یکی از دشواری‌های این مقابله، این است که ایران تاسیسات هسته‌ای خود را در مکان‌های زیرزمینی متعددی جا داده است که از بین بردن هم‌زمان و با موفقیت آن را بسیار سخت می‌کند.»

او با اشاره به این که برخی از مکان‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در اعماق زمین قرار دارند، افزود: «پیچیدگی طرحی برای از بین بردن این تاسیسات مستلزم قابلیت‌های نظامی بزرگی است، مانند بمب‌های سنگرشکن که اسرائیل در حمله ماه سپتامبر خود در بیروت آنها را برای از بین بردن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، استفاده کرد.»

مقام‌های اسرائیلی همچنین تاکید می‌کنند که علاوه بر دشواری‌های حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، موضوع دیگر آن است که پیامدهای جهانی چنین اقدامی می‌تواند بسیار زیاد باشد، زیرا جمهوری اسلامی یکی از چهار کشوری است که در برابر غرب همسو هستند یعنی چین، روسیه و کره شمالی.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده، در حالی‌که کمتر از دو هفته بعد به کاخ سفید بازمی‌گردد، روز سه‌شنبه ۱۸ دی در عمارت مارالاگو نشست خبری برگزار کرد. ترامپ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره احتمال «حمله پیشگیرانه» به تاسیسات هسته‌ای در ایران گفت: «این مسئله به... pic.twitter.com/mQTcZPw5qx -- independentpersian (@indypersian) January 7, 2025

یکی از منابع اسرائیلی در این زمینه گفت: «یک نگرانی درباره حمله به برنامه هسته‌ای ایران این است که ممکن است ثبات جهان بیش از اکنون به خطر بیفتد. این احتمال وجود دارد که روسیه و کره شمالی بخواهند به اقدامی واکنشی دست بزنند و در اینجا است که این سوال مهم مطرح می‌شود که در آن صورت ایالات متحده چه خواهد کرد؟»