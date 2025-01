صدای آمریکا - فرانسه روز جمعه ۲۱ دی‌ سفیر جمهوری اسلامی را در رابطه با موضوع اتباع فرانسوی که توسط حکومت ایران «گروگان» گرفته شده‌اند احضار کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه با تکرار هشدارهای اخیر خود در مورد خطر سفر فرانسوی‌ها به ایران، وضعیت شهروندان فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را «غیرقابل تحمل» خواند و گفت که بر اساس قوانین بین‌المللی، بازداشت بدون رعایت کرامت انسانی افراد «مصداق شکنجه» است.

در بیانیه وزارت امور خارجه از این شهروندان فرانسه به عنوان «گروگان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران» یاد شده است.

سیسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و‌ همسرش ژاک پاری، از زمان بازداشت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین، بند تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، زندانی بوده‌اند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان آن دو را بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم کردند.

مرد دیگری که تنها با نام کوچک «اولیویه» شناخته می‌شود نیز‌ از دیگر شهروندان فرانسوی است که در ایران توسط‌ جمهوری اسلامی زندانی شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتاً با اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده است.

در یکی از تازه‌ترین موارد، یک شهروند سوئیسی که با اتهام «جاسوسی» زندانی جمهوری اسلامی در ایران بود، روز پنجشنبه ۲۰ دی جان باخت. در واکنش دولت سوئیس از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات دقیقی درباره دلایل بازداشت و شرایط منجر به جان‌باختن یک تبعه این کشور در زندان جمهوری اسلامی ارائه کند.

وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه ٢١ دی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای بخش فارسی صدای آمریکا فرستاد، اعلام کرد مقامات حکومت ایران در روز ۲۰ آذر به سفارت این کشور در تهران اطلاع دادند که یک مرد ۶۴ ساله سوئیسی به ظن «جاسوسی» بازداشت شده است.