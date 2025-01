نگار مسعودی، عکاس و مستندساز ایرانی است که در آبان ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. زندگی او به پیش و پس از این بازداشت تقسیم شده چرا که بعد از آزادی او از همه حقوق حرفه‌ای خود محروم مانده است. نه امکان کار با رسانه‌ها را دارد و نه اجازه می‌دهند به روال گذشته به‌صورت مستقل حرفه خود را دنبال کند. او در گفت‌وگو با ایران‌وایر برای نخستین بار رنج‌ها و فشارهای تحمیل شده به خود بعد از آزادی از زندان را روایت کرده است

مریم دهکردی - ایران وایر

کارش را از ۱۹ سالگی با علاقه به سبک کارهای «کاوه گلستان» در عکاسی آغاز کرده است. نگار مسعودی فوق دیپلم عکاسی و فوق لیسانس پژوهش هنر است و تا پیش از بازداشت در آبان ۱۳۹۹ چندین نمایشگاه‌ عکس انفرادی و جمعی برگزار کرده بود. او همچنین چند فیلم مستند با موضوع اجتماعی ساخته است.

گفت‌وگو را به نام «زن، زندگی، آزادی» آغاز می‌کند و می‌گوید: «بعد از جنبش زن‌ زندگی آزادی آدم‌ها انگار رادیکال‌تر شدند. درباره حقایق حرف زدند و من هم به عنوان کسی که سال‌ها در زمینه ثبت و مستندسازی تبعیض تلاش کردم، تصمیم گرفته‌ام حرف بزنم.»

آن‌چه باعث شد ژانر انتخابی نگار برای عکاسی مسایل اجتماعی باشد، تجربه تبعیض به‌عنوان یک زن از دوران کودکی بود: «همیشه برایم سوال بود که چرا این‌همه تبعیض علیه زنان وجود دارد و هرگز کسی نبود که به این سوال من پاسخ بدهد. می‌‎دانستم چیزی درست نیست و وقتی بزرگ‌تر شدم، مناسبات اجتماعی را شناختم و مطالعه کردم، فهمیدم که ریشه این‌همه تبعیض از کجاست.»

عکاسی مستند اجتماعی، یکی از راه‌های آشکار کردن چهره تبعیض از هر نوعی، محسوب می‌شود. نگار می‌گوید یکی از موانعی که همیشه برابر من بود این بود که عکاسی مستند اجتماعی خط قرمز بود: «این‌کار آشکار کردن چهره هر آن چیزی بود که حاکمیت‌ها دل‌شان نمی‌خواهد دیده شود و من به‌عنوان زنی که تبعیض را تجربه کرده، وظیفه خود می‌دیدم که در راه رفع تبعیض از این روش، گامی بردارم.»

نگار مسعودی در تیرماه ۱۳۹۷ نمایشگاه عکسی از «مرضیه ابراهیمی»، آخرین قربانی اسیدپاشی اصفهان با عنوان «سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند»، در «خانه هنرمندان ایران» برگزار کرد. نگار پس از این نمایشگاه، اعلام کرد فیلم مستندی نیز با موضوع اسیدپاشی و با حضور مرضیه ابراهیمی خواهد ساخت.

نمایشگاه عکس و ویدیو آرت «من مثل ساعتی مریضم و به‌دقت درد می‌کشم» در دی ۱۳۹۳، نمایشگاه عکس «از کوچه و خیابان‌های شهر بهت‌زده عبور نکنید» در آذر ۱۳۹۵ و شرکت در نمایشگاه گروهی عکس در «نگارخانه کارون» در ونکوور کانادا در سال ۲۰۱۲ از دیگر فعالیت‌های او در این زمینه است.

او «تحقیق و پژوهش» را بخش جدانشدنی از عکاسی مستند اجتماعی می‌داند و می‌گوید در همه کارهایی که انجام داده پیش از آغاز کار به صورت مفصل درباره سوژه تحقیق و بررسی کرده است: «من برای اسیدپاشی فقط چهار سال تحقیق کردم که بدانم این اقدام از نظر قانونی چه تبعاتی دارد و آمار و ارقام در موردش چه می‌گویند. ترجیحم این بود که حضوری با آدم‌ها صحبت کنم و همین موضوع من را به سمت فعالیت جدی در حوزه حقوق زنان سوق داد.»

ورود به حوزه حقوق زنان و آغاز کارشکنی در فعالیت حرفه‌ای

نگار مسعودی بعد از ورود جدی به مساله حقوق زنان، موضوع قتل‌های ناموسی را بسیار جدی می‌بیند: «مساله نقض حق حیات زن، هم‌دستی قانون با سیستم مردسالار برای من بسیار مهم شد. کمپینی را تشکیل دادم به نام هزاران زن مثل من، چرا که من خودم مثل بسیاری زنان بارها بر سر جانم از سوی مردان تهدید به مرگ شده بودم. زنان زیادی روایت‌هایشان را فرستادند. خیلی تکان‌دهنده بود. سعی کردم بروم به مناطقی که قتل ناموسی و خودکشی و خودسوزی زنان در آن فزاینده بود. این آغاز حساسیت اطلاعات و امنیت سپاه روی فعالیت‌های من بود.»

تلفن‌هاو احضارهای تلفنی آغاز می‌شود، اما نگار به آن‌ها توجهی نمی‌کند: «سر پروژه عکاسی اسیدپاشی اما مزاحمت‌ها شدیدتر شد. مدتی بعد درباره زنان کارتن‌خواب قصد عکاسی داشتم اما در مرحله تحقیق بودیم که باز هم نهادهای امنیتی با من تماس گرفتند و مرا احضار کردند، اما من می‌دانستم که احضار تلفنی قانونی نیست و باید ابلاغیه کتبی برایم ارسال شود. بنابراین باز هم توجهی نکردم.»

نیروهای امنیتی صفحه اینستاگرامی نگار را از دسترس او خارج کردند و بدون این‌که محتوای صفحه را حذف کنند دسترسی او از آن قطع شد: «گفتند اگر صفحه را می‌خواهی برو دادگاه رسانه، اما من می‌دانستم مراجعه‌ام به دادگاه رسانه مساوی است با پرونده‌سازی جدید.»

نگار می‌گوید وقتی سر پروژه نمایشگاه عکس اسیدپاشی بود، متوجه این شده بود که دارند رصدش می‌کنند. با همه اضطرابی که تحت‌نظر بودن به او تحمیل می‌کرد اما نمایشگاه مرتبط با اسیدپاشی را برگزار کرد. حاصل این کنش اجتماعی موثر لایحه‌ای در مجلس بود که خرید و فروش اسید را که قبلا بدون محدودیت و ممنوعیت به همه ممکن بود، مشمول یک سری قواعد می‌کرد: «در نهایت مجلس حکم افرادی که اسیدپاشی می‌کنند را از پنج سال حبس به بیست سال حبس افزایش داد. این چیزی نبود که ما می‌خواستیم چرا که ما به نظرمان این مجازات پیشگیرانه نبود.»

روزی که بازداشت شدم

بازداشت نگار به صبح روز نهم آبان ۱۳۹۹ باز می‌گردد. حوالی ۷:۳۰ صبح که هنوز در خواب بوده و با صدای کوبیدن مشت به در از خواب بیدار شده است: «برق خانه را قطع کرده بودند. از چشمی در نگاه کردم و دیدم ۲ زن و ۵ مامور مرد پشت در هستند. در را باز نکردم و آن‌ها در را باز کردند. مامورها دستم را پیچاندند و من را به دیوار کوبیدند. آن‌ها نه‌تنها در را شکستند که به خانه همسایه طبقه بالا رفته و از تراس هم وارد خانه من شدند. همه جا را به هم ریختند و من نمی‌دانستم دنبال چه هستند.»

بسیاری از وسایل شخصی نگار از جمله کیس و کامپیوتر، فایل‌های اصلی عکاسی، راش‌های فیلمبرداری و تلفن او ضبط شد و دو سال بعد وقتی آن‌ها را تحویل گرفت، عملا بخشی از هویت او به یغما رفته بود.

در نهایت نگار با دست‌بند و چشم‌بند با خشونت و فحاشی و الفاظ رکیک و توهین‌آمیز با اسکورت توسط سه ماشین به یکی از خانه‌های امن سپاه منتقل می‌شود: « کتاب روسپی بزرگوار ژان پل سارتر را از کتاب‌خانه برداشتند و فریاد می‌زدند این جزوه فمینیستی آموزش روسپی‌گری است، پیدایش کردیم. هنوز که هنوز است وقتی زنگ در خانه به صدا در می‌آید از جا می‌پرم. هنوز جوری می‌خوابم که بتوانم در آپارتمان را ببینم.»

بعد از این‌که نگار به خانه امن سپاه منتقل می‌شود، در حالی‌که چشم و دستش بسته است او را روی یک صندلی می‌نشانند، دست‌ها را باز می‌کنند، چشم‌بند را کمی بالا می‌دهند و به او می‌گویند: «امضا کن!»