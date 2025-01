دولت آمریکا استدلال کرده که این اعترافات باعث «آسیب جبران‌ناپذیر» به دولت و مردم خواهد شد.

او پیش‌تر گفته بود که «عملیات ۱۱ سپتامبر را از ابتدا تا انتها» برنامه‌ریزی کرده است. ایده‌ آموزش خلبانان برای پرواز با هواپیماهای تجاری به سمت ساختمان‌ها را مطرح کرده و این طرح‌ها را در اواسط دهه ۱۹۹۰ به اسامه بن‌لادن، رهبر گروه اسلام‌گرای شبه‌نظامی القاعده ارائه کرده است.

چرا این اتفاق ۲۳ سال پس از ۱۱ سپتامبر رخ می‌دهد؟ جلسات پیش از محاکمه، که در یک دادگاه نظامی برگزار شده، بیش از یک دهه است که با سوالاتی در مورد اینکه آیا شکنجه محمد و سایر متهمان در حین بازداشت در ایالات متحده، شواهد را مخدوش می کند، پیچیده شده است.

پس از دستگیری او در سال ۲۰۰۳ در پاکستان ، محمد سه سال را در زندان‌های مخفی سازمان سیا معروف به «سایت‌های سیاه» گذراند، جایی که او ۱۸۳ بار تحت القای حس خفگی با آب یا «واتربوردینگ» و دیگر تکنیک‌های بازجویی پیشرفته از جمله محرومیت از خواب و برهنگی اجباری قرار گرفت.

کارن گرینبرگ، نویسنده کتاب «بدترین مکان ممکن: چگونه گوانتانامو بدنام‌ترین زندان جهان شد»، می‌گوید استفاده از شکنجه باعث شده «عملاً طرح اسناد در دادگاه به نحوی که قوانین و نظام قضایی آمریکا را محترم بشمارد، غیرممکن باشد.»

او می گوید: «ظاهراً ارائه شواهد در این پرونده بدون استفاده از شواهد ناشی از شکنجه غیرممکن است. علاوه بر این، این واقعیت که این افراد شکنجه شده‌اند باعث یک پیچیدگی دیگر شده است.»

این پرونده همچنین تحت کمیسیون‌های نظامی بررسی می‌شود که بر اساس قوانین متفاوتی از نظام عدالت کیفری سنتی آمریکا عمل کرده و روند را کند می‌کنند.

پس از حدود دو سال مذاکره، در تابستان گذشته یک توافق برای اعتراف حاصل شد.