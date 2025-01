به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ با شکسته شدن حکم اعدام زن و مرد خیانتکار در دیوان عالی کشور، آنها بار دیگر در شعبه همعرض محاکمه می شوند.

رسیدگی به این پرونده از اسفند ماه سال گذشته با شکایت یک استاد دانشگاه به نام امیر آغاز شد. وی که به پلیس آگاهی رفته بود از همسرش به نام ندا شکایت کرد و پرده از راز سیاه برداشت.

این مرد گفت: من و همسرم سال‌هاست با هم زندگی می‌کنیم و دو فرزند 6 و دوساله و نیمه داریم. وقتی فرزندانم متولد شدند از اینکه هیچ شباهتی به من ندارند تعجب کردم .اما هرگز حرفی به زبان نیاوردم و عاشقانه آنها را دوست داشتم.تا اینکه از مدتی قبل به رفتارهای همسرم مشکوک شدم .من گمان می‌کردم او در محل کارش با یک مرد غریبه در ارتباط است .به همین خاطر چند بار به محل کار همسرم رفتم و از همکاران او شنیدم ندا با رئیس شرکت ارتباطی نزدیک دارد.

وی ادامه داد: من چندبار با همسرم صحبت کردم تا به این رابطه سیاه پایان دهد اما گوشش بدهکار نبود. آخرین بار پسر بزرگم گفت مدیر شرکت مادرش به نام کامران آنها را با ماشین مقابل در خانه رسانده است. از شنیدن این حرف شوکه شدم و به شرکت رفتم تا با مدیر آنجا صحبت کنم. اما وقتی با کامران روبه رو شدم به شباهت عجیب وی با پسرم پی بردم و دنیا برایم سیاه شد.من بدون اطلاع همسرم از فرزندانم آزمایش DNA گرفتم و متوجه شدم پدر آنها نیستم. من شک ندارم پدر فرزندانم رئیس شرکتی است که ندا در آن کار می‌کند. من با فهمیدن حقیقت شوکه شده‌ام و آمده‌ام تا از همسرم و مدیر شرکت او شکایت کنم.

افشای رابطه پنهانی با مرد میانسال

با این شکایت ماموران پلیس به تحقیق پرداختند و پرده از رابطه پنهانی زن خیانتکار با مدیر ۶۰ ساله شرکت خصوصی برداشتند. بررسی‌ها نشان می‌داد مرد ۶۰ ساله نیز متاهل و صاحب فرزند است.

با افشای این ماجرا زن و مرد خیانتکار بازداشت شدند و در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پشت درهای بسته و غیر علنی از خود دفاع کردند. در این جلسه استاد دانشگاه در حالی که اشک می‌ریخت به قضات گفت :من همسرم را دوست داشتم و هرگز فکر نمی‌کردم در این سال‌ها به من خیانت کرده باشد. من بچه‌هایم را دوست دارم و آنها نیز به شدت به من وابسته هستند. من با فهمیدن واقعیت شرایط روحی بدی دارم و نمی‌دانم به دو پسر خردسالم چه بگویم.

وی ادامه داد: من بعد از فهمیدن این ماجرا همسرم را طلاق داده ام و به نظر نمی رسد هیچ کدام از آنها پشیمان باشند. به همین خاطر برای همسر سابقم و مرد خیانتکار شد مجازات می‌خواهم. سپس زن جوان به دفاع پرداخت و اظهارات عجیبی را مطرح کرد.