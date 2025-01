یورونیوز - در حالی که تهران به دنبال تخصص روسیه است و همزمان می‌خواهد با دیپلمات‌های اروپایی در ژنو دیدار کند، یک کارشناس غربی هشدار داد که ایران فقط به اندازه یک «تپش قلب» تا دستیابی به ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد.

یک روزنامه بریتانیایی گزارش داد که مقام‌های ایرانی علیرغم نشان دادن تمایل به انجام مذاکرات آتی با طرف‌های غربی به منظور احیای توافق هسته‌ای و حذف نگرانی‌های آن‌ها، اما همزمان به منظور تقویت توان نظامی و دفاعی خود سعی داشته مأموریت‌های دیپلماتیک محرمانه‌ای به روسیه داشته باشند.

همزمان، سفیر ایران در مسکو روز دوشنبه ۱۳ ژانویه (۲۴ دی) اعلام کرد که «معاهدۀ مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه» که قرار است در سفر پزشکیان به مسکو در تاریخ ۱۷ ژانویه امضا شود، در ۴۷ ماده آمده است و همه زمینه‌های همکاری دوجانبه را در بر می‌گیرد.

همکاری در بخش انرژی هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط‌‌زیست و دریای خزر و برخی دیگر مفاد این توافقنامه را تشکیل می‌دهند.

سفرهای رسانه‌ای نشده لاریجانی به مسکو

به گزارش تایمز، این روزنامه دریافته است که علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در تلاش‌های پشت‌پرده ایران برای دریافت کمک‌های روسیه برای برنامه‌های هسته‌ای و سامانه‌های پدافند هوایی خود، پروازهای مخفیانه و متعددی برای دیدار با مقامات ارشد روسیه داشته است.

آقای لاریجانی در ماه‌های آخر سال گذشته میلادی بویژه پس از کشته شدن حسن نصرالله نیز چندین بار در تلاش برای تحکیم «محور مقاومت» به دمشق و بیروت اعزام شد.

به گزارش روزنامه تایمز و به نقل از منابع اطلاعاتی غربی، تهران پس از ده‌ها سال همکاری که شامل تامین سوخت هسته‌ای ایران برای راکتور برق هسته‌ای ۱۰۰۰ مگاواتی با آب سبک می‌شود، اکنون به دنبال کمک بیشتر روسیه در زمینه موضوعات و تخصص هسته‌ای است.

یک منبع اطلاعاتی غربی به تایمز گفت: «از آنجایی که آنها در حال تعمیق روابط استراتژیک خود هستند و روسیه به موشک‌ها و پهپادها ایران وابسته است، نگرانی‌هایی وجود دارد که روسیه ممکن است خطوط قرمز قبلی در برنامه‌های ایران را نادیده بگیرد.»

به گفته دکتر ویلیام آلبرک، مدیر سابق ناتو در حوزه منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یکی از کارشناسان اندیشکده آمریکایی استیمسون، روسیه قبلا بخشی از اجماع کشورهایی بود که با تبدیل شدن ایران به یک قدرت دارای سلاح هسته‌ای مخالف بود.

اما دکتر آلبرک اکنون معتقد است که «روسیه ممکن است از زمانی که ایران شروع به ارسال هزاران پهپاد برای استفاده در اوکراین برای آن‌ها کرد، تصمیم گرفته باشد که گسترش سلاح‌های هسته‌ای آنقدرها هم موضوع بزرگی نیست.» وی در ادامه گفت که اگرچه ایران برای ساخت بمب نیازی به کمک ندارد، اما «مسلماً از همکاری مخفیانه با روسیه سود خواهد برد.»

آلبرک خاطرنشان کرد که حتی اگر بازدیدهای مقامات ایرانی از روسیه کوتاه هم بوده باشد، اما کارشناسان ایرانی می‌توانند از بازدید از تأسیسات روسیه بیاموزند.