عصرایران: مهدی کوچک زاده، نماینده جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس، با انتقاد از مسوولان دولتی که با آسیب دیدگان آتش سوزی اخیر آمریکا ابراز همدردی کرده و برای کمک اعلام آمادگی کرده اند گفته اند: همه شان می خواهند بگویند دلشان برای لس آنجلس سوخت؛ من به عنوان یک مالیات دهنده راضی نیستم یک قِران از مالیات من قبل از آنکه خرج غزه شود خرج لس آنجلسی‌های "پفیوز" شود.

درباره سخنان وی چند نکته قابل توجه است:

1 - بهتر است ایشان و امثال شان بدانند که در دنیای امروز رسم است که هرگاه کشوری دچار بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و ... شود، کشورهای دیگر ابراز همدردی کنند و بگویند که آماده کمک هستند. به عنوان مثال در زلزله بم، آمریکا با ایران همدردی و کمک هایش را برای زلزله زدگان ارسال کرد.

🚨هم‌اکنون طویله مجلس/کوچک‌زاده: راضی نیستم یک قِران از مالیات من قبل از آنکه خرج غزه شود خرج لس آنجلسی‌های پفیوز شود!



مادربخطا تو مالیات میدی؟

مادربخطا کی از شما مفلوکان کمک خواست؟

مادربخطا تو اگر دلت برای غزه خونه چرا در کشور ما هستی؟

پفیوز اون پدرت بود که از کاندوم استفاده... pic.twitter.com/32BCCyRP3T -- LiveIranNews (@IranNewsAgency0) January 13, 2025

این که یک نماینده مجلس این موضوع ساده را نمی فهمد یا تجاهل می کند یا از آن برای تخریب رقیب سیاسی اش در دولت استفاده می کند، بسیار عجیب است.

2 - انصاف بدهید که ادبیاتی که این نماینده به کار می برد، اگر در سطح جهانی بازتاب داشته باشد، به سود ایران و جمهوری اسلامی ایران است یا به ضرر آن؟

آخر کجای دنیا عضو رسمی پارلمان یک کشور به مصیبت زدگان یک حادثه در جای دیگر دنیا فحش می دهد؟ یک لحظه تصور کنید که همتای آمریکایی او به زلزله زدگان ایرانی می گفت پفیوز!

چقدر زشت است که نماینده مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، این طور حرف می زند! البته از نمایندگانی که بدون رقابت جدی به خانه ملت رفته اند، انتظاری جز این نمی رود.

3 - آقای کوچک زاده به نکته جالبی اشاره کرده و گفته است که به عنوان "یک مالیات دهنده" راضی نیست یک ریال از مالیاتی که می دهد خرج لس آنجلس شود.

البته که نه به بار است و نه به دار و عجالتاً آمریکا هم از ایران کمک نخواسته است. اما سوال اینجاست که برای هزینه کرد مالیاتی که از مردم گرفته می شود و پول نفت و منابع ملی در عرصه های مختلف، آیا رضایت مردم جلب می شود؟ یا فقط رضایت آقای کوچک زاده و دوستان مهم است؟!

4 - کوچک زاده که مدعی ولایتمداری است و مردم مصیب زده آمریکا را پفیوز می خواند، بهتر است سخنان رهبر انقلاب درباره مردم آمریکا را که در سال 1392 در جمع بسیجیان بیان شد، مرور کنند که به صراحت تاکید داشتند که ما می خواهیم با همه ملت ها روابط دوستانه داشته باشیم و حتی با ملت آمریکا دشمنی نداریم ؛ بخوانید: « ما می خواهیم به همه انسانها خدمت و محبت کنیم و با همه ملت ها می خواهیم روابط دوستانه داشته باشیم.

نظام اسلامی درسی که از پیامبر و امیرالمومنین گرفته است؛ عدالت، احسان و نیکی کردن است. ما با همه ملت ها می خواهیم روابط دوستانه داشته باشیم ، حتی ما نسبت به ملت آمریکا دشمنی نداریم با وجود اینکه دولت آمریکا را مستکبر می‌دانیم.»