معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور از پخش «پیام مهم» مسعود پزشکیان فردا از شبکه آمریکایی NBC خبر داد

یورونیوز - محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری ایران، روز سه‌شنبه خبر داد که مسعود پزشکیان گفتگویی با شبکه خبری آمریکایی ان‌بی‌سی (NBC) انجام داده که حاوی «پیام مهم» رئیس جمهور ایران است.

آقای طباطبایی روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام مهم رئیس جمهور پزشکیان در گفتگو با Lester Holt مجری معروف امریکایی فردا از شبکه تلویزیونی NBC پخش خواهد شد.»

معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور ایران در مورد محتوای کلی این پیام نوشت: «جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و تنش زدایی در منطقه و جهان است، جنگ افروزی، تجاوز و نسل کشی رژیم صهیونیستی را محکوم می کند و آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر است.»

طی دو هفته اخیر و با نزدیک شدن به برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهوری ایالات متحده، گروهی از کاربران حامی مسعود پزشکیان، شایعه‌ای را مبنی بر این که آقای پزشکیان مجوز مذاکره مستقیم با آمریکا را از علی خامنه‌ای، رهبر ایران دریافت کرده، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

همزمان، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داد.

همچنین، ایران طی دو روز گذشته دور سوم گفتگوها با سه قدرت اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) را در مورد نگرانی‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برگزار کرد.

این تحولات در حالی رخ داده که علی خامنه‌ای، رهبر ایران، چهار سال پیش تاکید کرده بود: «نه مذاکره می‌کنیم و نه جنگی اتفاق خواهد افتاد.»

هر چند برخی تحلیلگران با یادآوری تکرار فراز آمادگی «مذاکره شرافتمندانه و برابر» توسط مقام‌های ارشد پیشین جمهوری اسلامی، جریان‌سازی خبری اخیر را تلاشی برای کاهش شوک بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بر بازارهای مالی ایران می‌دانند اما گروهی دیگر با برجسته کردن مشکلات ساختاری و اقتصادی ایران و نیز شکست‌های اخیر استراتژی منطقه‌ای کشور، معتقدند که جمهوری اسلامی برای غلبه بر بحران‌های موجود راه مذاکره را در پیش گرفته است.

اما همچنان بخش قابل توجهی از تحلیلگران، نسبت به انجام مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری که آمریکا را از برجام خارج کرد، بدبین هستند.