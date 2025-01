آرمان ملی - احسان انصاری: دولت پزشکیان در شرایطی قرار گرفته که چاره‌ای جز گرفتن تصمیمات مهم و بزرگ برای عبور کشور از بحران‌های کنونی ندارد

این در حالی است که مخالفان دولت همواره فضای سیاسی کشور را به سمتی می‌برند که تصمیم‌گیری‌ها برای دولت سخت‌تر شود. تندروهایی که در گذشته نیز حضور دارند و به صورت کلی با تغییر و تحول مخالف هستند و برای آنها نیز تفاوتی نمی‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی رفتارشناسی تندروها در دولت پزشکیان و شرایط دولت برای تصمیمات بزرگ با حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده که ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

*دولت پزشکیان در شرایطی به مسیر خود ادامه می‌دهد که تلاش کرده فضای سیاسی کشور با کمترین تنش مواجه باشد. این در حالی است که مخالفان دولت رویکرد دیگری در پیش گرفته‌اند. ارزیابی شما از روندی که مخالفان دولت در پیش گرفته‌اند چیست؟

کسانی که امروز با دولت پزشکیان مخالفت می‌کنند که اغلب نیز در مجلس حضور دارند در گذشته در زمینه سیاست خارجی، اقتصاد و حجاب عملکرد مثبتی نداشته‌اند و کارنامه آنها پیش روی مردم است. به عنوان مثال آقای نبویان و آقای رسایی که در گذشته نیز نماینده مجلس بوده‌اند در بسیاری مسائل عملکرد خوبی نداشته‌اند و در مواردی بی‌توجه به خواست اکثریت مردم حرکت کرده‌اند یا نشان نداده‌اند که نسبت به خواست اکثریت مردم توجه دارند و در جهت تحقق خواست اکثریت تلاش می‌کنند. سوال این است که چنین افرادی که سابقه روشنی در فعالیت‌های سیاسی داشته‌اند، در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام است، چرا از فرصت ورود به مجلس استفاده نمی‌کنند؟ چرا نگاهی که به مجلس دارند، با تنش‌آفرینی و جنجال گره خورده است؟ این افراد باید نشان بدهند تصمیماتی که در مجلس می‌گیرند به ضرر کشور نیست.

همه ما به خاطر داریم که آقای نبویان از جمله مخالفان سرسخت برجام بود. اکنون با وجود چنین سابقه در مخالفت صریح با برجام که از قضا سیاست کلی نظام هم محسوب می‌شد، چگونه چنین فردی می‌تواند در سیاست خارجی کشور تصمیم بگیرد که به سود کشور و مردم تمام شود؟ تندروها نشان داده‌اند که دست‌شان در حیطه نظر خالی است و راه حل اصولی برای مدیریت کشور ندارند. در سیاست خارجی هم همین وضعیت وجود دارد. در واقع آنها بیش از آنکه از خود تخصص، دانش و تجربه داشته باشند با نزدیک شدن به لایه‌های قدرت و اتصال به آن، سعی می‌کنند در راستای خواسته‌های قدرت حرکت کنند در حالی که آنها در درجه اول باید مطالبات مردم را دنبال کنند. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم عملکرد اصولگرایان به خصوص جریان‌های تندروی آنها، به شکلی بوده که در بین مردم امید ایجاد نکرده است. امروز همه مشکلات کشور به سیاست خارجی گره‌ خورده، در حالی که نباید همه مسائل کشور به سیاست خارجی و مذاکره هسته‌ای گره بخورد و دولت هرچه زودتر باید از این مسیر عبور کند و مدیریت کشور را از اسارت سیاست خارجی رها کند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

*در دهه‌های گذشته همواره همین طیف تندرو مانع جدی در تصمیم‌گیری‌های مهم مانند نحوه مذاکره با غرب بوده‌اند و امروز نیز بر همان رویکرد اصرار دارند. پزشکیان چگونه می‌تواند طیف تندرو را از تصمیم‌گیری‌ها دور کند؟

این هنر آقای پزشکیان است که بدون اینکه اجازه بدهد فضای سیاسی کشور دچار تنش شود از تصمیمات مضر برای کشور جلوگیری کند. مجلسی که شکل گرفته تاکنون نشان نداده که در راستای مطالبات اصلی مردم حرکت می‌کند. صرف نظر از اینکه وارد شدن به مجلس با درصد بسیار پایین رای‌دهندگان نتیجه‌ای جز از دست رفتن قدرت و توان تاثیرگذاری مجلس نخواهد داشت، برای همین است که می‌بینیم مجلس در نشان دادن توانایی و کارآمدی لازم بسیار ناتوان است. باید از نمایندگانی که در مجلس حضور دارند این سوال را پرسید که در طول دوران نمایندگی خود چه نگاهی به مشکلات مردم داشته‌اند و چقدر مشکلات اساسی مردم را کاهش داده‌اند و چه برنامه‌ای برای حل مشکلات ارائه داده‌اند؟

واقعیت این است که شرایط انتخابات مجلس دوازدهم به صورتی رقم خورد که مردم نتوانستند نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستند. سخت‌گیری‌هایی که در زمینه تایید صلاحیت‌ها اتفاق افتاد چنین اجازه‌ای به مردم نداد. اینکه اجازه داده نشود که نخبگان و دلسوزان جامعه خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و در انتخابات حضور داشته باشند برخلاف قانون است و به ضرر کشور تمام خواهد شد. قانون اساسی درباره برگزاری انتخابات دیدگاه صریح و روشنی دارد و باید همین دیدگاه در عمل اجرا شود. نباید به صورت سلقیه‌ای و جناحی با انتخابات برخورد و حتما کسانی تأیید صلاحیت شوند که از نظر سیاسی هم‌سو و هم‌نظر هستند. اختلاف نظر در سیاست امری پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را دستمایه حذف متخصصان قرار داد. این رویکرد برخلاف قانون اساسی و باعث به وجود آمدن مجلس ناکارآمد می‌شود. مردم باید بدون هیچ مانعی به افرادی رأی بدهند که در راستای حل مشکلات آنها گام بردارند اما در مجلس دوازدهم این اتفاق نیفتاد.