اگر به سرعت از سوریه خارج نشوند پیامدهای نامطلوبی در انتظارشان خواهدبود

یورونیوز - رئیس‌جمهور ترکیه به اسرائيل هشدار داد که هرچه زودتر نیروهای خود را از سوریه خارج کند در غیر این صورت «پیامدهایی نامطلوب برای همه» در پی خواهد داشت.

رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه با بیان این مطلب همچنین گفت: «حضور بیش از ۶۰ ساله حزب بعث در قدرت در سوریه باعث شده تا رژیم اسد به گروه‌های تروریستی اجازه گسترش در این کشور را بدهد.»

اردوغان همچنین مدعی شد که آنکارا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که هرج و مرج در سوریه حکمفرما شود.

رئيس جمهور ترکیه در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که اقدامات تهاجمی همه نیروهایی که به خاک سوریه حمله می‌کنند، به‌ویژه اسرائیل، باید «هرچه زودتر» پایان یابد. او در ادامه تهدید کرد در غیر این صورت «پیامدهای نامطلوبی برای همه طرف‌ها» پیش خواهد آمد.

او اضافه کرد: «یگان‌های حفاظت از مردم که منابع طبیعی سوریه را غارت می‌کنند باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند.»

ارتش اسرائیل اعلام کرده که استقرار نیروهایش در منطقه حائل در بخش سوری مرز و مواضع راهبردی فراتر از آن، «اقدامی دفاعی و موقتی» است که در شرایط کنونی سوریه در نظر گرفته شده است. با این حال مشخص نیست این اقدام موقتی تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد و بازیگران منطقه‌ای از برنامه‌ریزی بلندمدت اسرائيل برای اسکان شهرک‌نشینان جدید در آن منطقه بیم دارند.

از سوی دیگر اظهارات اردوغان در حالی مطرح می‌شود که ترکیه نیز نیروهای خود را در شمال سوریه مستقر کرده و تهدید به انجام اقدامات نظامی بیشتر کرده است.

اردوغان می‌گوید ترکیه توانایی و ظرفیت نابودی همه «سازمان‌های تروریستی در این کشور»، از جمله شبه‌نظامیان کرد و داعش را دارد.

وی در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه همچنین اظهار داشت که «شبه‌نظامیان کرد یگان‌های مدافع خلق اکنون بزرگ‌ترین مشکل در سوریه پس از برکناری بشار اسد هستند.» رئيس جمهور ترکیه در ادامه افزود که این گروه تا زمانی که سلاح‌های خود را زمین نگذارد، نمی‌تواند از سرنوشت اجتناب‌ناپذیر خود فرار کند.

آقای اردوغان که یکی بزرگ‌ترین برندگان منطقه‌ای در تحولات سوریه است همچنین مدعی شد که این گروه کردی تقریبا یک سوم خاک این کشور را اشغال کرده است.

آنکارا تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش، علیه نیروهای کرد که کنترل شمال شرقی سوریه را در دست دارند، عملیات نظامی انجام خواهد داد.