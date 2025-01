کیهان «التماس مذاکره» را دیوانگی خواند

ایران اینترنشنال - هم‌زمان با تاکید مسعود پزشکیان بر آمادگی به منظور مذاکره با آمریکا و مطرح کردن شروطی در این باره، رسانه‌های اصول‌گرا از سخنان او در مصاحبه با ان‌بی‌سی نیوز انتقاد کردند. روزنامه کیهان نوشت که «التماس مذاکره»، دیوانگی است و این عمل را رفتاری غیر‌شرافتمندانه و غیراصولی خواند.

کیهان چهارشنبه ۲۶ دی نوشت که با وجود تاکید دونالد ترامپ بر فشار حداکثری و صدور دستور هدف قرار دادن و کشتن قاسم سلیمانی در دولت قبل، «برخی محافل منسوب به دولت، از لزوم مذاکره با ترامپ سخن می‌گویند».

این روزنامه که مدیرمسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، سخنان مقامات دولت درباره «مذاکره شرافتمندانه» یا «مذاکره با حفظ اصول» را «برچسب دروغین» خواند.

مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر پزشکیان، سه‌شنبه در حساب ایکس خود نوشت که رییس دولت چهاردهم در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی این پیام را اعلام کرده که جمهوری اسلامی «آماده مذاکره شرافتمندانه و برابر» است.

کیهان در شماره چهارشنبه خود در نوشته‌های مختلفی به سخنان مقامات دولت درباره مذاکره حمله کرد؛ از یک طرف خواستار لغو تحریم‌های آمریکا بر اساس برجام شد و از طرف دیگر این توافق را «خسارت محض» خواند.

این روزنامه در مطلبی به سخنان علی خامنه‌ای اشاره کرد که گفته بود جمهوری اسلامی هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که «آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد».

کیهان در گزارش دیگری نوشت: «با وجود تمامی عبرت و خسارت برجام برای کشور، این روزها همچنان عده‌ای در داخل به دنبال ادامه مذاکرات و توافقات جدید هستند.»

حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، پیش از این نیز در سرمقاله شنبه ۱۵ دی این روزنامه نوشت: «مطرح کنندگان موضوع مذاکره با آمریکا یا خواب هستند یا مست‌اند یا دیوانه‌‌.»

هر وقت آمریکا به حرف‌هایش عمل کند، گفت‌وگو می‌کنیم

پزشکیان، چهارشنبه با تاکید بر سخنان خود درباره مذاکره با ترامپ گفت: «آمریکا اول باید ثابت کند که به گفته خود عمل می‌کند. هر وقت قبول کردند، گفت‌وگو می‌کنیم.»