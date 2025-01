یورونیوز - عراق روز چهارشنبه ۱۵ ژانویه (۲۶ دی) اعلام کرد که به زودی توافقی را برای توسعه چهار میدان نفتی در کرکوک و کاهش گازسوزی با شرکت نفتی بریتانیایی «بریتیش پترولیوم» نهایی خواهد کرد.

این پروژه عظیم در شمال عراق شامل طرح‌هایی برای بازیابی گازهای سوزانده شده به‌منظور افزایش تولید برق در کشور خواهد بود.

گازسوزی به معنای عمل آلاینده‌ای است که در آن گازهای اضافی هنگام حفاری نفت سوزانده می‌شوند. این روش نسبت به جمع‌آوری گاز هدر رفته ارزان‌تر است.

دولت عراق و شرکت بریتیش پترولیوم سه‌شنبه شب یک یادداشت تفاهم جدید در لندن امضا کردند. این توافق در جریان سفر محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و دیگر وزرای ارشد عراق به بریتانیا نهایی شده است.

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، پس از امضای توافق جدید گفت که این پروژه تولید چهار میدان نفتی را از حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز به ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، عراق پس از روسیه و ایران سومین رتبه گازسوزی در جهان را دارد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز سوزانده است.

دولت عراق حذف گازسوزی را یکی از اولویت‌های خود قرار داده و برنامه‌هایی برای کاهش ۸۰ درصدی این عمل تا سال ۲۰۲۶ و حذف کامل آن تا سال ۲۰۲۸ دارد.

آقای عبدالغنی اضافه کرد: «این فقط مسئله سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نفت نیست... بلکه بهره‌برداری از گاز نیز مطرح است. ما دیگر نمی‌توانیم گازسوزی را، هر مقدار که باشد، تحمل کنیم.»

او ادامه داد: «ما به این گاز نیاز داریم، گازی که عراق در حال حاضر از ایران وارد می‌کند. دولت تلاش‌های جدی برای پایان دادن به این واردات انجام می‌دهد».

عراق به‌شدت به گاز ایران وابسته است که تقریباً یک‌سوم نیازهای انرژی کشور را پوشش می‌دهد. با این حال تهران به‌طور منظم عرضه گاز خود را قطع می‌کند که باعث تشدید کمبود برق می‌شود: مشکلی که زندگی روزمره ۴۵ میلیون عراقی را مختل کرده است.

شرکت بریتیش پترولیوم یکی از بزرگ‌ترین فعالان خارجی در بخش نفت عراق است و سابقه تولید نفت در این کشور به دهه ۱۹۲۰، زمانی که عراق تحت قیمومیت بریتانیا بود، بازمی‌گردد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، عراق ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفتی دارد که از بزرگ‌ترین ذخایر جهان است و معادل ۹۶ سال تولید با نرخ فعلی است.