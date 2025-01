موسسه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در آمریکا، در آستانه مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» و آغاز دوران ریاست‌جمهوری او، پیشنهادهایی به دولت بعدی ایالات متحده درباره ایران ارائه کرده که شامل یک برنامه ۱۰۰ روزه برای تغییر اساسی و تقویت سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

یکی از این پیشنهادها، تاسیس «صندوق حمایت از آرمان های دموکراتیک مردم ایران» با استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است.

ایران وایر - در یک برنامه مدون که از سوی این موسسه به‌طور عمومی منتشر شده، گفته شده که حکومت ایران «به‌عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان، برای مدت طولانی، منبع اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای بوده و دهه‌ها اختلاف و ناآرامی را بدون مواجه شدن با پیامد‌های متناسب گسترش داده است. از تامین مالی و مسلح کردن خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی اسلام‌گرا گرفته، تا اخیرا تامین پهپادها برای تجاوز روسیه به اوکراین، درحالی‌که به‌طور هم‌زمان ایرانیان را سرکوب می‌کند و جهان را با تهدید تسریع در دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تحت فشار قرار می‌دهد، ایران هرگز به‌طور مناسب پاسخگو رفتارش نبوده است.»

اتحاد علیه ایران هسته‌ای در توصیه‌های خود به دولت ترامپ، خواستار استفاده از تمام ابزارهای اصلی قدرت ملی آمریکا ازجمله توان دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی و به‌کارگیری همزمان اقدام‌های یک‌جانبه آمریکا و هم ابتکاراتی برای همکاری با متحدان ایالات متحده علیه «رفتار مخرب حکومت ایران» شده است.

تصویب قطعنامه در آژانس و فعال کردن مکانیسم ماشه در شورای امنیت

در این توصیه، به رییس‌جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد شده تا در یک سخنرانی اختصاصی درباره ایران، استراتژی خود در قبال حکومت این کشور ارائه دهد. «این سخنرانی باید چارچوب سازمانی سیاست آمریکا را مشخص کند. رییس‌جمهور باید نه‌تنها خطاب به آمریکایی‌ها، بلکه خطاب به ایرانیان نیز صحبت کند و به‌وضوح اعلام کند که دولت آمریکا قصد دارد ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای تجاوز خارجی و سرکوب داخلی را تضعیف کند و فضایی برای تحقق آرزوهای مردم ایران فراهم آورد.»

اتحاد علیه ایران هسته‌ای، از ترامپ خواسته تا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبتکر تصویب قطعنامه‌ای شود که عدم انطباق ایران با تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

در ادامه، به دولت بعدی آمریکا پیشنهاد شده تا با همکاری سه کشورهای اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اقدام کند.موعد تصمیم‌گیری نهایی در‌این‌باره مهر سال آینده خورشید، یعنی کمتر از ۱۰ ماه آینده است.

اتحاد علیه ایران هسته‌ای می‌گوید «این اقدام تحریم‌های پیش از توافق هسته‌ای ایران را بازگردانده و چارچوب توافق هسته‌ای شکست‌خورده را از بین خواهد برد. این مکانیسم در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)منقضی می‌شود، بنابراین برنامه‌ریزی برای اجرای آن باید بلافاصله پس از شروع دولت ترامپ آغاز شود.»

محدودیت رفت‌وآمد به سازمان ملل متحد تا زمان دستگیری آمریکایی‌ها در ایران

این برنامه به دولت بعدی آمریکا توصیه کرده که باید ائتلافی جدید از کشورها تشکیل شود که آماده‌اند در زمینه‌های مختلف ازجمله برنامه هسته‌ای، گسترش پهپادها و برنامه موشکی، تجاوزات منطقه‌ای، تروریسم، گروگان‌گیری، نقض حقوق‌بشر و فساد، برای انزوای جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

«اعمال مجدد محدودیت‌های سفر که دولت اول ترامپ بر هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک اعمال کرده بود، ضروری است. این محدودیت‌ها باید سفر دیپلمات‌های ایرانی را تنها به محل سکونت، دفتر کار و ساختمان سازمان ملل متحد محدود کند. همچنین آمریکا باید صدور ویزا برای رییس‌جمهور ایران، وزیر امورخارجه و دیگر مقامات ایرانی جهت حضور در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک را تا زمانی که ایران شهروندان آمریکایی را تهدید می‌کند، متوقف کند.

اتحاد علیه ایران هسته‌ای می‌گوید آمریکا باید با متحدان و شرکای خود برای هماهنگ‌سازی تحریم‌های مربوط به مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق‌بشر دست دارند، همکاری کند. اجرای «قانون مهسا» که تحریم‌هایی را علیه «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های ارشد و نهادهای مرتبط تحت عنوان مقابله با تروریسم و نقض حقوق‌بشر مجاز می‌داند، باید اجرا شود. آمریکا باید از متحدان و شرکای خود در ائتلاف مقابله با ایران بخواهد که اقدامات مشابهی را در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام دهند.

مقابله با سانسور در ایران و ترویج اطلاعات غلط جمهوری اسلامی

تشکیل یک نیروی ویژه که در عملیات مقابله با سانسور در ایران و ترویج اطلاعات غلط جمهوری اسلامی به زبان فارسی تخصص داشته باشد و به تقویت آرزوهای دموکراتیک مردم ایران بپردازد، در این برنامه به رییس‌جمهور آینده آمریکا پیشنهاد شده است.

«باید تلاش‌ها برای اطمینان از دسترسی بیشتر مردم ایران به اطلاعات بدون سانسور در اولویت قرار گیرد. این شامل حمایت و گسترش فناوری‌هایی نظیر اینترنت استارلینک است که کانال‌های جایگزین برای ارتباطات مطمئن و انتشار اطلاعات فراهم می‌کند. راهبردی جامع برای مقابله با تبلیغات و عملیات نفوذ رژیم ایران در خاورمیانه و غرب ضروری است. این می‌تواند شامل همکاری با شرکای بین‌المللی و شرکت‌های فناوری برای حذف تبلیغات رژیم ایران، استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای افشای دروغ‌ها، و اعمال تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای مرتبط با رژیم ایران باشد.»

اتحاد علیه ایران هسته‌ای می‌گوید: «دولت ترامپ باید تلاش‌هایی برای احیای دیپلماسی عمومی آمریکا در رابطه با ایران انجام دهد، به‌ویژه در رسانه‌های اجتماعی فعال باشد، تا محتوای خلاقانه و مرتبطی ارائه شود که با موضوعات مورد توجه ایرانیان همخوانی داشته باشد.»

پیشنهاد عملیات نظامی و تمهیدات ویژه

برنامه پیشنهادی از ترامپ خواسته تا در سخنرانی خود به‌وضوح اعلام کند که آمریکا در صورت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران یا آسیب‌رساندن به شهروندان آمریکایی، از نیروی نظامی علیه تاسیسات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل خاک ایران استفاده خواهد کرد. در این برنامه توصیه شده تا ایالات متحده مذاکراتی با اسراییل برای انتقال مهمات سنگین و اجاره یک بمب‌افکن B-2 جهت هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای مستحکم مانند تاسیسات فردو آغاز کند.

«افزایش ارسال تسلیحات به شرکای عرب»، از دیگر پیشنهاداتی است که به دولت ترامپ شده است: «باید ارسال تسلیحات به کشورهای عربی برای بهبود توان بازدارندگی آن‌ها در برابر ایران را افزایش دهد.» اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته فرماندهان سپاه، اعضای نیروی قدس و منافع وزارت اطلاعات ایران باید در صورت آسیب‌رساندن به شهروندان آمریکایی، از سوی ایالات متحده هدف قرار گیرند.

دوازده پیشنهاد سخت: تقویت تحریم‌ها و تاسیس صندوق حمایت از آرمان های ایرانیان

یکی از مفصل‌ترین بخش‌های توصیه‌های اتحاد علیه ایران هسته‌ای، درباره ایران به دولت ترامپ، درباره تقویت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است که جزییات متعددی دارد. این توصیه ها شامل این موارد است: