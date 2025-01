واکنش رهبری به توافق اسرائیل و حماس

حساب کاربری آیت الله خامنه‌ای در شبکه‌ی اجتماعی ایکس در واکنش به مذاکرات نتیجه‌بخش و توافق حماس و اسرائیل نوشت:

امروز دنیا فهمید که صبر مردم غزه و ایستادگی مقاومت فلسطینی، رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

در کتابها خواهند نوشت که روزی، جماعتی صهیونیست، با فجیع‌ترین جنایات، هزاران زن و کودک را کشتند و در آخر شکست خوردند.

غزه پیروز است.

بیانیه‌ی سپاه: امروز پایان جنگ است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به مذاکرات نتیجه‌بخش و توافق حماس و اسرائیل تاکید کرد: امروز پایان جنگ و تحمیل آتش بس بر رژیم صهیونیستی یک فتح مبین و پیروزی بزرگ برای فلسطین است.

به گزارش انصاف نیوز و به نقل از وبسایت خبری سپاه متن کامل بیانیه به این شرح است:

خدای بزرگ را شاکریم با گذشت ۱۶ ماه از عملیات شگفت انگیز، تاریخی، افتخار آفرین و جاودان "طوفان الاقصی" و جنایات وحشیانه و قرون وسطایی و نسل کشی رژیم اهریمنی صهیونیستی، اراده مقدس حماس و مقاومت اسلامی بر رژیم صهیونی و قاتلان زنان، کودکان و مردان مظلوم و بی دفاع فلسطینی رقم خورد.

آنانی که با حمایت تمام عیار آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای و پشتیبانی امپراطوری رسانه ای سلطه، در پی دستیابی به اهداف اعلامی خود مبنی بر " آزادسازی اسرا بدون پرداخت هزینه و از طریق عملیات نظامی، نابودی کامل حماس و بازگرداندن شهرک نشینان شمالی" بودند؛ اینک پس از ۴۶۳ روز جنایت گری که به شهادت بیش از ۵۰ هزار مظلوم و بی دفاع، مجروحیت بیش از صد ها هزار تن دیگر از ساکنین غزه و همچنین نابودی بیش از ۸۰ درصد زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی غزه قهرمان منجر شد، برابر صبر و استقامت بی نظیر مردم قهرمان غزه و اراده پولادین مقاومت سر تسلیم فرود آوردند.



امروز پایان جنگ و تحمیل آتش بس بر رژیم صهیونیستی یک فتح مبین و پیروزی بزرگ برای فلسطین و شکستی بزرگتر برای رژیم هیولایی صهیونیستی است که مردم مقتدر غزه را خوشحال و سرشار از طراوت، نشاط و مقاومت به سوی خانه و کاشانه خود روانه می سازد و در مقابل؛ رییس قصاب و خون آشام کابینه جعلی را آماده طوفان سهمگینی از انتقادات، اعتراضات و شکاف‌های داخلی در جامعه صهیونیستی خواهد ساخت.



حماس قهرمان با ایمان به نصرت الهی و به مدد مقاومت و استقامت اسطوره ای مظلومان مقتدر غزه و موج حمایت‌های گسترده جهانی؛ از میدان مذاکره و توافق، سربلند و سرافراز بیرون آمد و با پیروزی خود این پیام را به جهانیان منتقل کرد که امروز

" مقاومت ملت فلسطین مظهر و نماد درخشان غلبه حق بر باطل و خون بر شمشیر است."