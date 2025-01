یورونیوز - در زمانه‌ای که نمایش صحنه‌های آمیزش جنسی در سینما رو به کاهش است، فیلم «دختربچه» یا «بیبی گرل» هالینا رین توانسته است رغبت هواداران سینمای سکسی و میل آن‌ها به اغواگری بر پرده نقره‌ای را احیا کند.

این فیلم که با صدای ناله‌‌های رومی متیوس (با بازی نیکول کیدمن) برای وانمود کردن به ارگاسم آغاز می‌شود، بدون مقدمه به سراغ اصل موضوع می‌رود.

رومی کمکی پس از رابطه جنسی با همسرش به اتاقی تاریک رفته، دراز می‌کشد و این‌بار برای رسیدن به ارگاسم واقعی با هیجان به تماشای فیلم پورنوگرافی از نوع سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (D/s) می‌نشیند.

همین چند دقیقه پیش از این که عنوان فیلم بر پرده ظاهر شود، شکاف‌های تب‌آلود میان تمایل و نیاز، وانمود کردن و خود واقعی و میل و شرم به روشنی نمایش داده می‌شود.

همین وضوح بی‌پرده توجه گسترده مخاطبان را به درام اغواگرانه هالینا رین، فیلمساز هلندی جلب کرده است. این فیلم داستان مدیر موفق شرکتی را روایت می‌کند که با کارآموزی جوان به نام ساموئل (با بازی هیس دیکنسون) وارد رابطه مبتنی بر BDSM می‌شود.

رومی پس از این که ماتیوس را در حال رام کردن یک سگ مهاجم مقابل دفترش می‌بیند، چیزی اصیل و غریزی در درونش شعله‌ور می‌شود و کششی شهوانی را تسریع می‌بخشد. همین موضوع زندگی پر زرق و برق و با دقت ساخته شده این زن موفق را تهدید به نابودی می‌کند.

فیلم دختربچه با ارائه نگرشی متفاوت در مقایسه با فیلم‌های کلاسیک دهه هشتاد میلادی چون «۹ و نیم هفته»، «جذابیت مرگبار» و «افشاگری»، داستانی با مضامین رایج خیانت، تعارض زندگی شخصی و کاری و نابرابری قدرت را از نقطه‌نظر زنانه روایت کرده و در این فرآیند جنبه‌های پرهرج‌ومرج و مبهم امیال زنانه را آشکار می‌سازد.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

این فیلم در زمانه‌ای به نمایش در می‌آید که صحنه‌های جنسی در سینما به شدت کم شده است. بنابر مقاله استفن فالو در اکونومیست، محتوای جنسی در فیلم‌های هالیوودی نسبت به آغاز دهه ۲۰۰۰، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و تقریبا نیمی از فیلم‌های امروزی هیچ محتوای جنسی ندارند.

بنابر گزارشی که از سوی دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس (UCLA) تهیه شده است، نسل جوان بیشتر به فیلم‌های متمرکز بر روابط افلاطونی علاقه‌مند هستند و بیش از ۶۲ درصد از افراد ۱۰ تا ۲۵ ساله بر این باورند که محتوای جنسی امری ضروری برای پیشبرد داستان فیلم‌ها و سریال‌ها نیست.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

اما شهوت بی‌شرمانه‌ای که در قلب «دختر‌بچه» و همچنین دیگر فیلم‌های سکسی این روز‌ها چون «کوئیر»، «نوسفراتو» و «آنورا» نهفته است، این سوال را مطرح می‌کند که آیا بالاخره به سمت نمایش واقع‌گرایانه‌تری از آمیزش جنسی حرکت می‌کنیم؟

آمیزش جنسی نامتعارف‌تر

برخلاف نقد‌هایی که عمدتا یا تصویر این فیلم را تنزل داده و یا به بزرگنمایی جذابیت جنسی آن پرداخته‌اند، «دختربچه» درواقع آنقدر‌ها هم سکسی نیست، دست‌کم نه به معنای کلیشه‌ای آن.