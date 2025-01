رویش لبخند بر لبان وطن

خامنه‌ای هنوز قادر به فهم این حقیقت نیست که روزگار پاشایی در شام به سرآمده است

علیرضا نوری‌زاده - ایندیپندنت فارسی

پس از قتل حسن نصرالله و کادر رهبری حزب‌الله و حماس، سرنگونی و فرار بشار اسد و در دو سه روز گذشته، انتخاب ژوزف عون به‌عنوان رئیس‌جمهوری لبنان به جای داماد میشل عون، «جبران باسیل» که وابسته به جمهوری اسلامی و حزب‌الله بود و بعد هم نخست‌وزیر شدن نواف سلام، به جای ادامه دولت نجیب میقاتی که میانه‌بازی‌اش، عامل بقای او بود و در نهایت، آتش‌بس غزه و رقص و پایکوبی هزاران فلسطینی بر ویرانه‌های خانه و کاشانه‌شان‌، لحظه‌ای تردید نکرده‌ام که ولی فقیه در وضع دشواری است.

او نه‌تنها متحمل ضرباتی سهمگین شد، بلکه ضربه‌ای که او این روزها در پی هم متحمل می‌شود، کمتر از از دست رفتن سوریه برای «مقام معظم» دردآور نبوده است.

آتش‌بس غزه بعد از آتش‌بس لبنان پیامدهایی خواهد داشت که برای رهبر جمهوری اسلامی ناگوار است. لحظ‌ه‌ای خود را جای او بگذارید. من کارتان را آسان می‌کنم. ژانویه ۲۰۲۳ را پیش نظر آورید. به لطف پرزیدنت جو بایدن، خزانه رهبر جمهوری اسلامی لبریز شد و نیروهای نیابتی از لبنان و سوریه و صنعا و قطر برای عرض ارادت و دریافت «بقشیش»‌ــ واژه‌ای که مصری‌ها برای انعام و گاهی مرحمتی از آن استفاده می‌کنندــ راهی دارالخلافه تهران بودند.

تقریبا از اواخر ژوییه ۲۰۲۳ جلسات پنهانی در تهران، بیروت و دمشق بین نمایندگان حماس و جهاد اسلامی و حزب‌الله با سران سپاه و سپاه قدس برپا بود. البته همه شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوها از پس پرده و جزئیات خبر نداشتند، ولی رهبران حماس و جهاد و حزب‌الله می‌دانستند قرار است با پول ملت ایران و سلاح‌های اهدایی ولی فقیه آتشی بر پا شود که خانمان هزاران فلسطینی را نابود خواهد کرد.

من اینجا از سخنان دکتر محمود الهباش، فرزانه فلسطینی و مشاور ارشد رئیس محمود عباس (ابومازن)، مدد می‌گیرم که ساعتی بعد از اعلام آتش‌بس، در مصاحبه با تلویزیون الحدث گفت: «حماس طی ۱۷ سال بعد از کودتایش علیه دولت قانونی فلسطین، جز مرگ و ویرانی و وابستگی چه برای ملت ما آورد؟ قبل از ۷ اکتبر هزار و ۵۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل بودند. حالا حماس ادعا می‌کند که هزار و ۷۰۰ تن از آن‌ها آزاد می‌شوند، اما از ۷ اکتبر تاکنون تعداد زندانیان فلسطینی به ۱۷ هزار رسیده است. ۴۰ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح و آسیب‌دیده، ۹۰ درصد غزه ویران، ربع میلیون نفر آواره و سرگشته دستاورد عملکرد حماس بوده است.»

در واقع به گفته روشنفکر سرشناس فلسطینی، رژیم ایران و حماس بزرگ‌ترین هدیه و امتیاز را در طول تاریخ پیدایش اسرائیل به آن تقدیم کردند.

در خیابان‌های ویران غزه، در میان تلی از خاک و ویرانی و خون و مرگ، ملتی دردمند آواز می‌خواند و می‌رقصد. نه فقط برای آتش‌بس، بلکه به این سبب که می‌داند دکان حماس و جهاد و سیدعلی خامنه‌ای و حزب‌الله و عبدالملک حوثی و راهزنان حوثی آن تعطیل خواهد شد، که کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد.

خلیل الحیه، رهبر از راه دور حماس در غزه، بعد از سخنان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، ادعا می‌کند پیروزی بزرگی بر دشمن به دست آورده‌اند و با سپاس از جمهوری ولایت فقیه برای دادن پول و سلاح به حماس و تشکر از قطر و مصر برای نقشی که در برقراری آتش‌بس داشتند، حتی واژه‌ای به سپاس خطاب به دولت خودمختار و رهبرش ابومازن ایراد نمی‌کند.

محمد مصطفی، نخست‌وزیر دولت خودمختار، چندی پیش با ارائه آماری دقیق آشکار کرد که در تمام سال‌های اشغال غزه به دست حماس، حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها، تامین برق و آب و خدمات از جمله بهداشت را دولت خودمختار تامین کرده و حماس وجوهات دریافتی از حامیانش را برای آشوب‌آفرینی و جنگ و ضربه زدن به آرمان‌های ملت فلسطین و مصارف رهبرانش خرج کرده است. در واقع حماس و جهاد با تنفیذ اوامر ولی فقیه برای رفاه مردم غزه و بهبود اوضاع این باریکه راهبردی حتی قدمی برنداشته‌اند.

بگذارید از درد بزرگ «ولی فقیه» از رویدادهای لبنان هم بگویم. او سه روز پیش از انتخاب ژوزف عون، فرستاده ویژه‌ای به لبنان فرستاد. ملاقات‌های او با محمد رعد، یکی از تتمه رهبران حزب‌الله، و رئیس فراکسیونش در پارلمان و با واسطه با نبیه بری، نتیجه‌بخش نبود. اراده لبنان بر بستن صفحه دوران اشغال به دست سوریه، حزب‌الله و رژیم ولایت فقیه قرار گرفته بود.

واکنش این روزهای حزب‌الله و شریکش، میلیونر شیعه، نبیه بری، رئیس دائمی و تغییرناپذیر پارلمان و رهبر امل، به انتخاب ژوزف عون برای رئیس‌جمهوری و سپس نواف سلام به نخست‌وزیری لبنان (با آنکه همه زورشان را زدند تا مانع تحقق آرزوهای ملتشان شوند) کودکانه است. با لبنان سیاسی قهر کرده‌اند و قادر به پنهان کردن بغض و غضب خود نیستند. یک طنزپرداز لبنانی توصیه کرده بود یک دوش آب سرد در هتل اسپیناس تهران بد نیست و می‌تواند کمی از غضبشان بکاهد.

دکتر نواف سلام فردی عادی در عرصه سیاست و دیپلماسی نیست. ریاست بر دیوان داوری لاهه آخرین مسئولیت او پیش از پذیرش نخست‌وزیری کشورش و پیش از آن ریاست شورای امنیت سازمان ملل، ریاست مجمع عمومی، استادی دانشگاه هاروارد و دانشگاه آمریکایی بیروت، این عضو خاندان سلام را در جایگاه ویژه‌ای قرار داده است. عمویش صائب سلام که لقب «بیک» داشت، چهار بار در بحرانی‌ترین روزها نخست‌وزیر لبنان شده بود و پسرعمویش، تمام سلام، با دو سال نخست‌وزیری چهره‌های برجسته‌ای در تاریخ معاصر لبنان‌ است و حالا او می‌آید که سومین فرد از خاندان صلح نیز بر کرسی صدارت در سرای حکومتی تکیه زند.

موسسه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از یاران ترامپ در آن عضویت یا مشارکت دارند، برای مقابله با بزرگ‌ترین کیان حامی تروریسم طرحی ارائه داده است که هرکس را که جای خامنه‌ای باشد، سخت به وحشت می‌اندازد.