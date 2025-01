تشکیل «قرارگاه عملیات روانی» برای توجیه پرسنل و خانواده‌ نظامیان

کیهان لندن - حسن کرمی معاون «عملیات فراجا» که به علت دخالت در سرکوب اعتراضات مردم ایران در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، گفته «برای توجیه کارکنان و خانواده‌های پرسنل و در مراحل بعد توجیه و روشنگری سازمان‌ها و صنوف به مدت ۶ ماه قرارگاه عملیات روانی تشکیل خواهد شد.»

منابع داخلی روز جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ گزارش دادند که کرمی در جمع شماری از فرماندهان، مدیران و مسئولان گفته هدف از تشکیل این «قرارگاه عملیات روانی» برای این است که «در حوزه فضای مجازی از حالت دفاعی به آفندی تبدیل شویم.»

او توضیح داده که باید «بینش سیاسی کارکنان و خانواده‌ها، در تمامی ایام و مناسبت‌های ملّی و مذهبی، با برگزاری مراسم ویژه و دعوت از اساتید و سخنرانان برجسته، درباره مسائل ارتقاء یابد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سقوط رژیم بشار اسد، مقام‌های جمهوری اسلامی را در مورد ریزش در نیروهای مسلح بیش از پیش نگران‌ کرده است.

در همین ارتباط روزنامه «جمهوری اسلامی» ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ با اشاره به سرنگونی اسد هشدار داد که «بحران اقتصادی در هر کشوری می‌تواند باعث از دست رفتن پشتوانه مردمی نظام‌های سیاسی شود و زمینه را برای تضعیف و حتی سقوط آنها فراهم نماید». در این یادداشت آمده بود مشکلات اقتصادی و نابسامانی وضعیت مردم از جمله نیروهای نظامی سبب شد رژیم بشار اسد نتواند در برابر تهاجمی که صورت گرفت دوام بیاورد.

دشمن کلک می‌زند

در ارتباط با تأثیر شبکه‌های اجتماعی در ریزش نیروهای مسلح، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی در یک سخنرانی به پرسنل هشدار داد، «هوشیار باشید و هرچیزی را که دشمن می‌گوید باور نکنید... ببینیم چه چیزی درست و چه چیزی غلط است؛ کجا کلک می‌زنند و کجا می‌خواهند ما را فریب دهند.»

خبرآنلاین روز جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ گزارش داد که نصیرزاده در یک مراسم اعتکاف عنوان کرد، «فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و موبایل از ابزارهای شیطان هستند» و «دشمنان فضای مجازی را رایگان در اختیارمان می‌گذارند تا ما را گمراه کنند.»

طرح مصباح در ارتش

در ارتش جمهوری اسلامی برای مقابله با براندازی سال‌هاست طرحی تحت عنوان «مصباح» اجرا می‌شود که بخش عمده آن مرتبط با تهدیدات در فضای مجازی است.

علیرضا شیخ معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی هفتم دی‌ماه ۱۴۰۳ در جمع شماری از درجه‌داران نیروی زمینی هشدار داد، «حوادث اخیر منطقه نشان داده است که باید مراقب تیرهایی که از سمت دشمن شلیک می‌شود بود چرا که سنگری که می‌تواند سربازان را از تیررس دشمنان در امان نگه‌دارد، اعتقاد قلبی قوی و مستحکم است».

معاون تربیت و آموزش ارتش به خطرات فضای مجازی و سایبری اشاره کرد و گفت: «فضای مجازی مورد سوء استفاده دشمن قرار گرفته است که در این وضعیت باید مراقب بود.»

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملّی مجلس شورای اسلامی ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ در مصاحبه با وبسایت «جماران» گفته بود یکی از دلایل اصلی سقوط بشار اسد «خیانت ارتش» بود. او توضیح داده بود: «زمانی که در یک کشور، نیروهای نظامی‌اش به تعبیری پای کار نباشند یقیناً اینگونه خواهد شد که یک حکومت به یکباره سقوط می‌کند، چرا که کسی نیست که از کشور دفاع کند.»

مشکلات اقتصادی، ناامیدی از آینده، بی‌اعتمادی به سلسه مراتب فرماندهی و دگرگونی‌های اجتماعی عمده عوامل نارضایتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند.