یورونیوز - جورجا ملونی به دنبال تقویت روابط با ترامپ است؛ سوال اینجاست که نخست وزیر ایتالیا در این مسیر در نقش راه‌بلد ترامپ ظاهر می‌شود یا همچون اسب تروای او در اروپا عمل می‌کند.

جورجا ملونی، رهبر راستگرای ایتالیا پس از ایجاد روابط حسنه با دولت بایدن که دور از انتظار بود، این بار آماده است تا از همسویی طبیعی‌تری خود با دونالد ترامپ استفاده کند و به‌عنوان یک شخصیت کلیدی در روابط فی ما بین ایالات متحده آمریکا و اروپا ایفای نقش کند.

خانم ملونی چند هفته قبل از تحلیف دونالد ترامپ، با او در محل اقامت رئیس جمهور منتخب آمریکا در مار-ئه-لاگو ملاقات کرد، دیداری که به گفته نخست‌وزیر ایتالیا «فراتر از انتظارات» بود. خانم ملونی این سفر را «فرصتی برای تحکیم یک رابطه قوی و امیدوارکننده» توصیف کرد و به طرز خیلی دیپلماتیک خاطرنشان کرد که «شاید بتوان گفت که سعادتی در آن نهفته است.»

او در ماه ژانویه نیز به خبرنگاران گفت که استقرار یک رابطه فرا-آتلانتیکی قوی بین دو دولت محافظه‌کار در واشنگتن و رم «ارزش افزوده‌ای نه تنها برای ایتالیا بلکه برای کل اروپا» ایجاد می‌کند.

مشخص نیست چه کسی از این رابطه سود بیشتری خواهد برد. چه بسا برخی از ناظران معتقدند که خانم ملونی یا ممکن است در قامت مرشد و راه‌بلد ترامپ و تنها کسی که حرف او را می‌فهمد ظاهر شود و یا اینکه در قامت یک اسب تروا برای تامین منافع ترامپ در اروپا موجب از هم گسیختگی اتحادیه اروپا گردد.

فرانکو پاوونچلو، استاد علوم سیاسی و رئیس دانشگاه جان کابوت رم به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «معلوم است که اگر ترامپ به دنبال شخصی در اروپا باشد که در صورت نیاز با او تماس بگیرد، ملونی همان شخص است. اطراف او در اروپا، همچون یک بیابان است.»

اشاره او به «بیابان» به معنی این است که سایر سیاستمداران اروپا گزینه دلخواه ترامپ نیستند.

ملونی ثبات را تداعی می‌کند

ایتالیا که اغلب با سقوط مکرر دولت‌‌هایی که به ندرت یک دوره‌ پارلمانی دوام می‌آوردند، شناخته می‌شد، اکنون به عنوان باثبات‌ترین دولت در میان کشورهای بزرگ اروپایی و گروه هفت شناخته می‌شود و این در حالی است که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و کانادا با چالش‌های سیاسی خود روبرو هستند.

خانم ملونی حزب متبوع خود را که زمانی پرحاشیه و پسا-فاشیستی بود، از راست افراطی به سمت مواضع پذیرفته‌شده‌تر جریان اصلی، به ویژه در سیاست خارجی هدایت کرده است. پس از آن که حزب راست افراطی او یعنی حزب «برادران ایتالیا» عملکرد خوبی در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ژوئن گذشته به دست آورد، او به عنوان یک چهره سیاسی برجسته در اروپا جایگاه خود را تثبیت کرد.

این رهبر ۴۸ ساله ایتالیا در حالی برای دیدار با ترامپ به فلوریدا سفر کرد که دولت او در تلاش بود تا یک روزنامه نگار ایتالیایی را که در اواسط ماه دسامبر در ایران دستگیر شده بود آزاد کند. چند روز پس از بازگشت خانم ملونی از آمریکا، این روزنامه‌نگار که چچیلیا سالا نام دارد، در آنچه خانم ملونی به عنوان «مثلث‌بندی دیپلماتیک» بین ایالات متحده، ایتالیا و ایران توصیف کرد، آزاد شد.

چهار روز بعد نیز ایتالیا یک شهروند ایرانی به نام محمد عابدینی نجف‌آبادی را که بر اساس حکم آمریکا بازداشت شده بود، آزاد کرد.

ایلان ماسک که از متحدان ترامپ است، در پلتفرم ایکسِ خود فاش کرد که پس از تماس خانواده خانم سالا با او، نقشی جزئی در این ماجرا ایفا کرده است. ماسک در ادامه توئیت خود تصریح کرد که هیچ تماس مستقیمی با ایران نداشته و صرفاً حمایت از طرف آمریکا را پیشنهاد داده است.

ملونی هرگونه دخالت مستقیم ترامپ در این توافق را رد کرد و اظهار داشت که از نقش احتمالی ماسک نیز بی‌اطلاع است.

اما صرف نظر از این، وزیر دفاع ایتالیا گفت که انتشار تصاویر ملونی در کنار ترامپ، «اعتبار» او را در این مقطع حساس تقویت کرد.