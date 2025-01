وبسایت انصاف‌نیوز صبح شنبه ۲۹ دی از پاک شدن پرچم کشورهای آمریکا و اسرائیل از کف حیاط دولت جمهوری اسلامی خبر داد.

این در حالی‌ست که تا مدتی قبل در حیاط دولت طرح پرچم آمریکا و اسرائیل روی زمین کشیده شده بود تا زیر پای مراجعان قرار بگیرد، اما اکنون به دلایلی نامشخص این طرح جمع‌آوری شده است.



بر اساس این گزارش، طرح این پرچم که در دوران دولت ابراهیم رئيسی طراحی شده بود چند هفته قبل پاک شده است.

در حالی که تا مدتی قبل در حیاط دولت طرح پرچم آمریکا روی زمین کشیده شده بود تا زیر پای مراجعان قرار بگیرد، این طرح جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، قرار دادن پرچم آمریکا روی زمین سال‌هاست که در راهپیمایی‌ها رواج دارد اما این بار این کار در حیاط دولت هم انجام شده بود. اقدامی که از پیش از روی کار آمدن دولت جدید صورت گرفته بود و به‌نظر مخالف سیاست رئیس جمهور پزشکیان و دولت میانه‌رو اوست و به همین دلیل چند هفته پیش برچیده شد.

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق ایران، در گفت‌وگویی با انصاف نیوز با مثبت ارزیابی کردن اقدام به پاک کردن پرچم آمریکا از کف حیاط دولت گفت: این اقدام درست و منطقی می‌تواند به نوعی فراهم آوردن زمینه‌ی مناسب برای اقدامات عقلانی بعدی است.

آقای مجلسی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که پس از این کار، دیگر اقدامات را نیز به صورت منطقی و درستی به پیش ببرند. این کار نشانه‌ای از این است که از آن شرایط غیر متعارف خارج شده‌ایم.

او در توضیح بیشتر «شرایط غیر متعارف» گفت: تا چند سال پس از انقلاب در هر کشوری انجام کارهای نامتعارف طبیعی است اما با گذشت چندین سال از انقلاب و آشنایی با قواعد حکومتی و بین‌المللی این انتظار وجود دارد که رفتارهای این چنینی را شاهد نباشیم.

قرار دادن پرچم آمریکا بر روی زمین در راهپیمایی‌ها از سوی برخی نهادهای غیردولتی سال‌هاست که انجام می‌شده اما این اقدام در ساختمان‌های دولتی با مواضع دولت چهاردهم در مسائل سیاست خارجی متعارض بوده و حالا جمع‌آوری شده است.

پرچم آمریکا روی زمین در ورودی ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری هم دیده می‌شد و مراجعان برای ورود به این ساختمان راهی جز عبور از روی آن نداشته‌اند. در این ساختمان عکس‌هایی از رئیس جمهور سابق نیز بر دیوارها آویخته شده است.

این اقدامات در حالی صورت گرفته بود که رییس جمهور پزشکیان تاکید دارد که سیاست خارجی دولت بر مبنای تعامل سازنده با دنیا از جمله آمریکا بوده و به صراحت از «مدارا با دشمنان» سخن گفته است.

او اخیرا در گفت‌وگویی با شبکه‌ی تلویزیونی NBC نیز اعلام کرده که ایران آماده‌ی گفت‌وگو است.

هرچند اختلافات عمیق میان ایران و آمریکا همچنان پابرجاست، اما حذف رفتارهای نمادین و تحریک‌آمیز می‌تواند فضایی مناسب‌تر برای گفت‌وگو و تعامل فراهم کند.

جمع‌آوری طرح پرچم آمریکا از حیاط دولت ممکن است در نگاه اول یک اقدام کوچک به نظر برسد، اما پیامدهای آن فراتر از یک تصمیم اجرایی ساده است. این اقدام، می‌تواند تبدیل به یک نماد از تغییر رویکرد در سیاست خارجی و تلاش برای کاهش و یا دست‌کم مدیریت تنش‌ها باشد.

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق ایران به انصاف نیوز گفت: پرچم نشانه و نشانگر ملت‌ها است. همانطور که اهانت به مقدسات مسلمانان در کشورهای دیگر باعث اعتراض ما می‌شود باید مقدسات کشورهای دیگر را هم محترم بشماریم.

او ادامه داد: چنین اقداماتی به ویژه توسط دولت نباید رخ دهد. اگر پرچم آمریکا یا ایران توسط یک فرد هم به آتش کشیده شود به طور طبیعی برای مردم کشور مقابل خشم‌آور است چه برسد به اینکه دولتی بخواهد چنین کاری را انجام دهد.