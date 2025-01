ترامپ قصد انتقام‌جویی دارد

رادیو بین المللی فرانسه - سفیر آلمان در گزارشی که از واشنگتن برای وزارت امور خارجه فرستاده در مورد انگیزه‌های دونالد ترامپ برای انحصار قدرت، انتقام‌جویی و ضربه زدن به ریشه‌های دموکراسی هشدار داده است. نویسندۀ این گزارش باید به عنوان نمایندۀ آلمان در مراسم تحلیف دونالد ترامپ شرکت کند.

روز یکشنبه ۳٠ دی، روزنامۀ آلمانی «بیلت» گزارش سفیر آلمان در واشنگتن را که به قصد وزیر خارجه، آنالنا بربوک نوشته شده، منتشر کرد. معلوم نیست این گزارش بی‌پرده چگونه به دست روزنامه رسیده است.

آندره‌آس میشائلیس، سفیر آلمان در واشنگتن در مورد «استراتژی گسست (تغییرات ناگهانی) حداکثری» دونالد ترامپ هشدار می‌دهد و می‌گوید که هدف وی، «دگرگونی نظم متکی بر قانون اساسی» است.

وزارت امور خارجۀ آلمان به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه در مورد این گزارش هیچ پاسخی نداد و فقط اعلام کرد که این وزارتخانه در مورد هیچیک از «مدارک و اسناد داخلی، تحلیل‌ها و گزارش‌های دیپلماتیک» اظهار نظر نمی‌کند.

آقای میشائلیس که سال‌ها سخنگوی یوشکا فیشر، وزیر پیشین امور خارجه بوده، در گزارش خود با زبانی صریح و بدون ملاحظات معمول دیپلماتیک دونالد ترامپ را آدمی توصیف می‌کند که «میل به انتقام گرفتن» دارد. او احتمال می‌دهد که ترامپ با محدود کردن اختیارات کنگره و ایالت‌ها به سوی «تمرکز حداکثر قدرت» پیش برود.

به طور کلی از نظر سفیر آلمان، اعمال قدرت ترامپ می‌تواند «اصول بنیادین دموکراسی آمریکایی» را نابود کند. وی در مورد خطر «اخراج انبوه» خارجی‌ها و مداخلۀ ترامپ در امور قضایی نیز ابراز نگرانی کرده است. به عقیدۀ او ترامپ و ایلان ماسک قصد دارند آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها را محدود کنند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

این گزارش دیپلماتیک در حالی توسط مطبوعات آلمانی افشا شده که قرار است فردا - دوشنبه اول بهمن - مراسم تحلیف دونالد ترامپ در واشنگتن برگزار شود. اما نمایندۀ آلمان در این مراسم کسی نیست جز آندره‌آس میشائلیس!

در این وضعیت، وزارت امور خارجۀ آلمان تأکید کرده است که ایالات متحد آمریکا «یکی از مهم‌ترین متحدان ماست و همکاری نزدیک با دولت جدید آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت.»

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

اما معاون حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) گفته است: «البته ما باید با همۀ دولت‌های آمریکایی کار کنیم اما نشانه‌هایی که تاکنون (از سوی ترامپ) دریافت کرده‌ایم چندان امیدوارکننده نیست.»

آقای لارس کلینگ‌بِیل به روزنامۀ «بیلت» گفته است: «ما به سوی دونالد ترامپ دست دراز کرده‌ایم اما اگر او دست ما را پس بزند باید قوی باشیم و از منافع خود دفاع کنیم.»