اپک تایمز - دونالد ترامپ، با هدف بازگرداندن هالیوود به دوران طلایی خود، سیلوستر استالونه، مل گیبسون و جان وُیت را به عنوان «سفیران ویژه» خود در هالیوود معرفی کرد. ترامپ گفت که هالیوود در چهار سال گذشته، کسب و کارهای زیادی را به کشورهای خارجی واگذار کرده است و او قصد دارد آن را «بزرگ‌‏تر، بهتر و قوی‌تر از همیشه» کند.

اشاره ترامپ به واگذاری کسب و کارهای زیاد به کشورهای خارجی در حالی است که هالیوود در سال‌های اخیر بیش از هر زمانی به چین وابسته‌ شده است. آینی کوکاس، نویسنده کتاب «هالیوود ساخت چین» می‌گوید «استودیوهای تولیدی چینی از قبیل علی‌بابا پیکچرز و تنسنت پیکچرز نقش قابل توجهی در تأمین سرمایه فیلم‌ها در هالیوود دارند». نشریه «ورایتی» نیز می‌گوید درآمد سال گذشته هالیوود بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است.

ورود سرمایه‌ کمونیست‌های چینی باعث شده که تولیدات هالیوود منطبق بر ذائقه چینی‌ها شود و هالیوود به خاطر رضایت چینی‌ها دست به خود سانسوری بزند. به طوری که در فیلم «دکتر استرنج»، شخصیتی که اهل تبت بود از فیلمنامه حذف شد تا به حزب کمونیست چین بر نخورد. چینی‌ها حتی مارتین اسکورسیزی اسطوره تاریخ سینما را به دلیل تولید فیلم «کوندان» درباره دالایی‌لاما، رهبر معنوی تبتی‌ها تحریم کردند، و رفتار مشابهی با سوپراستارهایی مانند «بِرد پیت» و یا «هریسون فورد» داشتند.

زمانی که جان سینا به‌عنوان ستاره فیلم سریع و خشن ۹ در مصاحبه‌ای تایوان را «کشور» خواند، مجبور به عذرخواهی شد. چراکه حزب کمونیست، تایوان را بخشی از قلمروی خود می‌داند.

در موردی دیگر هالیوود با فیلم سینمایی «مولان»، اعتراض فعالان حقوق‌بشر را برانگیخت. بخش‌هایی از این فیلم در استان سین‌کیانگ چین فیلم‌برداری شده بود و در آخر فیلم از نهادهای حزب کمونیست چین،‌ مستقر در این استان تشکر شده است. حال آنکه، این نهادها مالکان اردوگاه‌های بازداشت و کار اجباری هستند که طبق اعلام سازمان ملل، بیش از یک میلیون مسلمان اویغور در آنجا تحت آزار و اذیت هستند.

کشور آمریکا از زمان تأسیس خود بر اساس آزادی‌خواهی، دموکراسی و احترام به مالکیت شخصی بنا شد و همواره برای جهان آزاد نقش یک فرمانده در مبارزه با موج‌های ویرانگر کمونیسم را بر عهده داشته است.

با این حال آمریکا با ورود به هزاره سوم میلادی بیش از هر زمانی خطر کمونیسم را احساس می‌کند و نبرد بین کمونیسم و آزادی، در جریان رویدادهای انتخاباتی سال‌های اخیر آمریکا به وضوح دیده شد. کمونیسم در آمریکا تحت نام‌هایی مانند سوسیالیسم، ترقی‌خواهی، لیبرالیسم، نئو مارکسیم، طی چند دهه ابتدا توسط شوروی و اکنون توسط حزب کمونیست چین نفوذ کرده است و در نهایت اکنون دست سرخ آن بیش از هر جایی از آستین دموکرات‌های آمریکا بیرون آمده است.

تاریخ تکرار می‌شود. حدود نیم‌قرن پیش نیز در دوران جنگ سرد، که زنگ خطر گسترش کمونیسم در تمام دنیا به گوش می‌رسید و زمانی که شوروی در اوج قدرت خود بود، خطر تهدید سرخ، آمریکا را نیز فرا گرفته بود.

در آن شرایط هالیوود در جریان جنگ سرد، در عرصه فرهنگ و هنر برای به زانو درآوردن کمونیسم جنگید. تصویر دل‌فریب آزادی، و نیز نمایش زندگی به سبک غربی در فیلم‌های هالیوود، زندگی سخت، ریاضت‌وار و تحمیل شده به مردم تحت کنترل کمونیستم را به چالش کشید و مردم شوروی را شیفته خود کرد.

اما اکنون هالیوود نه تنها دیگر آن نقش قهرمانانه را برای تاریخ آمریکا و مردم آمریکا ایفا نمی‌کند، بلکه به ابزاری در دست کمونیست‌ها تبدیل شده است. حتی در بسیاری از فیلم‌‌‌‌‌‌‌‏های هالیوود از جمله «جاذبه»، «مریخی» و «ورود»، چین با حکومت کمونیستی‌‏ خود نقش ناجی را برای دنیا دارد.

آینی کوکاس، نویسنده کتاب «هالیوود ساخت چین» معتقد است که «هالیوودی که می‌‌‌‌‌‌‌‏بینیم بیش از پیش ساخت چین است». به همین دلیل است که ترامپ پس از بازگشت تاریخی خود به قدرت، خواهان بازگشت هالیوود به عصر طلایی خود شده است و دست بر قضا از سیلوستر استالونه قهرمان هالیوودی مبارزه با کمونیسم در دوران جنگ سرد کمک گرفته است.