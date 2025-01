سیاست مورد نظر ترامپ، در حالی که از بسیاری جنبه‌ها موثر است، با خطرهایی نیز توام است

ایندیپندنت فارسی - بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید آغازگر عصری جدید در خاورمیانه است و با دوره ریاست‌جمهوری بایدن تفاوت اساسی خواهد داشت.

دیوید بن بست در مقاله‌ای در اورشلیم پست، با اشاره به توافق حماس و اسرائیل پیش از مراسم تحلیف ترامپ، می‌نویسد پیشرفت مذاکرات ناشی از پیام جدی ترامپ بود.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری منتخب، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز هشدار داده بود در صورتی که توافق صورت نگیرد، «خاورمیانه به جهنم تبدیل خواهد شد». او همچنین اشاره کرد ترامپ در نظر دارد «به اسرائیل اجازه دهد دو گردان حماس در مرکز غزه و رهبری حماس را نابود کند» و در عین حال، «تحریم‌های شدیدی علیه کشورهایی که از سازمان‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه حمایت می‌کنند» اعمال کند.

بست در ادامه می‌نویسد در راس نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا مسئله ایران قرار دارد. با وجود تلاش‌های دولت بایدن برای احیای برجام، پیشرفت‌ها محدود بود و ایران اکنون در آستانه تبدیل به کشوری هسته‌ای قرار دارد.

هرچند بایدن تمام تحریم‌های اعمال‌شده در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ را لغو نکرد، سیاست کلی او سخت‌گیرانه نبود و به جمهوری اسلامی فضای اقتصادی بیشتری داد. بایدن همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل را تقویت کرد، اما با اجتناب از تشدید وضعیت نظامی، فشار روی ایران را به‌دقت متعادل کرد.

پیش‌بینی می‌شود که ترامپ به رویکرد «فشار حداکثری» دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش بازگردد. سیاست او با سیاست بایدن تفاوت قابل‌‌ملاحظه‌ای خواهد داشت و بر اعمال تحریم‌های شدید بر بخش‌های انرژی، بانکداری و نظامی برای مهار جمهوری اسلامی متمرکز خواهد بود.

ترامپ با استفاده از نهادهایی مانند سازمان ملل و همکاری با اسرائیل و کشورهای منطقه، تلاش خواهد کرد تا یک ائتلاف بین‌المللی گسترده‌تر برای فشار بر ایران تشکیل دهد.

بست در ادامه پیش‌بینی می‌کند این رویکرد ممکن است با مقاومت کشورهای اروپایی که به راه‌حل‌های دیپلماتیک تمایل دارند مواجه شود. در صورتی که جمهوری اسلامی از «خط قرمز» عبور کند، ترامپ شاید اقدام‌های نظامی هدفمند را مدنظر قرار دهد‌ــ مشابه ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که بازتاب گسترده‌ای داشت.

ترامپ بر حمایت از اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید و ائتلاف‌های نظامی و دیپلماتیک آن‌ها علیه جمهوری اسلامی را تقویت خواهد کرد. او ممکن است از پروژه‌های راهبردی منطقه‌ای که با هدف تضعیف نفوذ جمهوری اسلامی طراحی شده‌اند نیز حمایت کند.

سیاست ترامپ احتمالا اقدام‌های مستقیم‌تر علیه نیروهای نیابتی منطقه‌ای جمهوری اسلامی، مانند حزب‌الله لبنان، شبه‌نظامیان شیعه عراق و حوثی‌های یمن را شامل خواهد شد.

در پی تضعیف محور مقاومت، عراق که پیش‌تر خواستار خروج نیروهای آمریکایی بود، اکنون خواستار تداوم حضور آمریکا در این کشور است. این درخواست البته با تمایل ترامپ به کاهش دخالت نظامی آمریکا در خاورمیانه در تضاد است.