چه کسانی برندگان اصلی آتش‌بس در غزه هستند؟ «نوبت جمهوری اسلامی به‌زودی فرا می‌رسد»

یورونیوز - پس از گذشت سه روز پر اضطراب برای ساکنان غزه و سپری شدن ۱۵ ماه نبرد، سرانجام آتش‌بسی موقت میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس برگزار شد و اولین گروه از گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی مبادله شدند.

امیلی داماری که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی از خانه‌اش در کیبوتص کفار عزه ربوده شده بود، از اولین گروگان‌هایی بود که آزاد شد و به خانه برگشت. او در اولین واکنش به این آزادی، خود را «خوشبخت‌ترین فرد جهان» خواند.

اسرائیل علاوه بر نجات سه تن از شهروندانش، توانست جسد اورون شائول، سربازی که ۱۰ سال پیش کشته و جسدش توسط حماس روبوده شده بود، پس بگیرد.

اسرائیل همچنین شب گذشته و پس از تحویل سه گروگان آزاد شده، مطابق با این توافق ۹۰ زندانی فلسطینی را آزاد کرد که ۷۸ نفر از این زندانیان ساکنان کرانه باختری و ۱۲ نفر از ساکنان بیت‌المقدس شرقی بودند.

افرادی که آزاد شدند شامل ۶۹ زن و یک کودک همراه، همچنین ۱۲ مرد و ۸ نوجوان بودند که به دلیل ارتکاب جرایمی مانند تحریک، همکاری با تروریسم و ​​اختلال در نظم محکوم شده بودند.

قرار است در مجموع حدود ۲ هزار زندانی در مرحله اول اجرای این توافق آتش‌بس آزاد شوند و در این میان مذاکرات برای ایجاد آتش‌بسی دائمی مشروط به تضمین امنیت اسرائیل ادامه یابد.

با این وجود ایران این رویداد را «بزرگترین شکست اسرائیل» خوانده است.

اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس ایران روز گذشته خبر آتش‌بس در غزه را «بزرگ ترین شکست اسرائیل» توصیف کرد، آنهم در حالی که مقامات ایالات متحده این توافق را نتیجه تغییر معادلات در خاورمیانه و زمینه‌ساز پایان حکومت حماس در غزه توصیف کردند و هشدار دادند که در صورت اقدامی از سوی حماس برخلاف این آتش‌بس، پشتیبان اسرائیل برای انجام «هر اقدامی» هستند که لازم است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

اما چه کسانی بیشترین سود را از این توافق بردند؟

جو بایدن: منتظر استقبال گروگان‌های آمریکایی در خانه هستیم

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته با اشاره به این آتش‌بس گفت: «مفاد این توافق همان چیزی بود که من در ماه مه به تفصیل بیان کردم؛ که درنهایت نیز توسط کشورهای سراسر جهان پذیرفته و با اکثریت قاطع در شورای امنیت سازمان ملل تایید شد.»

او با اشاره به اینکه آمریکایی‌های گروگان گرفته شده نیز در اولین مرحله اجرای این توافق آزاد خواهند شد، افزود به همراه معاونش کامالا هریس «منتظر استقبال از آنها در خانه» است.

بایدن سپس به منافع فلسطینی‌ها در این توافق اشاره کرد و گفت: «اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. فلسطینی‌ها نیز می‌توانند به محله‌های خود در تمام مناطق غزه بازگردند. موج کمک‌های بشردوستانه به غزه آغاز می‌شود و مردم بی‌گناه می‌توانند دسترسی بیشتری به کمکهای حیاتی داشته باشند.»

بایدن یکی دیگر از دستاوردهای این توافق را زمینه‌سازی برای «پایان دائمی جنگ» دانست و گفت: «طی شش هفته آینده، اسرائیل درباره ترتیبات لازم برای آغاز مرحله دوم این توافق مذاکره خواهد کرد که پایان دائمی جنگ است.»

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

او افزود: «اگرچه جزئیات زیادی برای مذاکره و انتقال از فاز یک به فاز دو وجود دارد، اما بر اساس این توافق، حتی اگر مذاکرات بیش از شش هفته طول بکشد، تا زمانی که مذاکرات ادامه داشته باشد، آتش‌بس نیز ادامه خواهد یافت.»

او افزود که در مرحله دوم این توافق، نه تنها همه گروگان‌های باقیمانده از جمله سربازان مرد آزاد خواهند شد، بلکه تمامی نیروهای باقیمانده اسرائیل نیز از غزه خارج خواهند شد و آتش‌بس موقت، دائمی خواهد شد.»

و به گفتۀ او درنهایت در فاز سوم، بقایای گروگان‌هایی که کشته شدند به خانواده‌هایشان بازگردانده و طرح بازسازی بزرگ غزه آغاز می‌شود.