خبرگزاری‌های "فارس" و "تسنیم" وابسته به سپاه پاسداران صدور حکم اعدام علیه امیر تتلو را تکذیب کردند و گفتند که نامبرده در روزهای گذشته مشمول ارفاقات قانونی شده است. پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته بودند که امیر تتلو (مقصودلو) به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان، محمد، به اعدام محکوم شده است.

با این حال، مادر امیر تتلو درباره شایعاتی مبنی بر صدور حکم اعدام این خواننده پاپ به خبرگزاری حکومتی رکنا گفته «نمی‌دانم باور کنم یا نه» و تأکید کرده که مقامات باید پرونده فرزندش را «به عنوان یک بیمار» و «یک نابغه موسیقی» بررسی می‌کردند.

مادر امیر تتلو ابراز امیدواری کرده که حکم اعدام صادره برای فرزندش در دیوان عالی جمهوری اسلامی «مورد بررسی قرار بگیرد و بشکند» و گفته است: «واقعا نمی‌فهمم چرا چنین مجازاتی برای پسرم در نظر گرفته‌اند.»

مجید نقشی، وکیل تتلو درباره‌ی تائید یا رد خبر حکم موکلش که دیشب از سوی رسانه‌ها منتشر شد به انصاف نیوز گفت: تا روشن شدن ماجرا در چند روز آینده، قصد مصاحبه نداریم. نقشی درباره‌ی تائید و رد خبر حکم اعدام برای امیرحسین مقصودلو گفت: اخبار به اندازه‌ی کافی منتشر شده است، تکذیبیه هم منتشر شده اما فعلا تا روشن شدن ماجرا قصد مصاحبه نداریم.

«محکومیت تتلو به اعدام»؛ موج‌سازی خبری برای خنثی‌ کردن ضربه‌ی کشته شدن دو حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی

کیهان لندن - یک روز پس از ترور دو حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخلی روز گذشته بطور هماهنگ خبر محکوم شدن امیرحسین مقصودلو معروف به «امیر تتلو» را منتشر و در موج خبری دیگری صدور این حکم را تکذیب کردند.

رسانه‌های داخلی در ایران روز یکشنبه ۳۰ دی‌ماه اعلام کردند که امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو به اتهام «سب النبی» از سوی دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد. این خبر نخستین‌ بار از سوی روزنامه «جام جم» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر و به سرعت در دیگر رسانه‌های داخلی منعکس شد.

«جام‌ جم» گزارش داده بود که با بررسی دوباره به پرونده تتلو در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، قضات دادگاه با اکثریت آرا این خواننده را به اتهام «سب‌النبی» مجرم شناختند و به اعدام محکوم کردند.

این گزارش تأکید کرده که رأی صادر شده قطعی نیست و امکان اعتراض به آن وجود دارد. با اینهمه موج خبری گسترده‌ای با موضوع «محکومیت امیر تتلو به اعدام» در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی راه افتاد.

در مرحله دوم این موج‌سازی، خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر صدور حکم اعدام برای امیر تتلو را تکذیب و به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضاییه اعلام کرد حکم نهایی هنوز صادر نشده و حتی به‌ تازگی مشمول ارفاق قانونی هم شده است.

همزمان در حالی که خبرگزاری «میزان» به عنوان مرکز رسانه قوه قضاییه هنوز به این خبرها واکنشی نداشت، خبرگزاری «مهر» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم نهایی تتلو هنوز صادر نشده است!

به نظر می‌رسد انتشار خبر محکومیت امیر تتلو و ایجاد موج خبری در اینباره اقدامی سازمانیافته جهت کمرنگ کردن خبر ترور دو حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی بوده است که افکار عمومی ایران از آن شاد شده است.

محمد مقیسه و علی رازینی دو حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی بامداد شنبه در کاخ دادگستری تهران ترور شدند. بر اساس گزارش‌های پراکنده‌ای که تا کنون درباره این ترور منتشر شده، ضارب بیش از هشت سال به عنوان آبدارچی و نیروی خدماتی در کاخ دادگستری شاغل بوده است. او در این حمله به محمد مقیسه، علی رازینی و یک محافظ شلیک کرده است. در پی این اقدام، دو حاکم شرع کشته شدند و محافظ مجروح و به بیمارستان منتقل شد. ضارب که گفته می‌شود قصد ترور دیگری را داشته، بنا به اظهارات مقامات و گزارش‌های رسانه‌های داخلی، با شلیک گلوله به قلب خود خودکشی کرده و جان باخته است.

ترور دو حاکم شرع بدنامی که چهار دهه در صدور احکام زندان و اعدام علیه فعالان سیاسی، مدنی و صنفی و دگراندیشان نقش مهم داشته و دو چهره معروف در ماشین سرکوب و خونریز جمهوری اسلامی به شمار می‌آمدند، ضربه بزرگی به رژیم به شمار می‌رود آنهم در حالی که این اقدام توسط یک نیروی شاغل در کاخ دادگستری و در محل کار این حاکمان شرع صورت گرفته است.