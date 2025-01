شریک واقعی شما برای صلح نه این رژیم، که ما، ملت ایران هستیم

جناب آقای رئیس‌جمهور،

سوگند رییس ‌جمهوری شما را تبریک می‌گویم.

شما در دوره اول ریاست جمهوری خود، با شجاعت و جسارت در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم نامشروع و جنایتکاری که ایران را اشغال کرده، ایستادید. امروز، تیمی که شما گرد هم آورده‌اید، به ایرانیان امید تازه‌ای می‌دهد که همان اصول و سیاست‌ها ادامه خواهند یافت.

آقای رئیس‌جمهور، شما اینبار فرصتی حتی بزرگتر از قبل دارید: حل چالشی که رهبران جهان دهه‌هاست از حل آن ناتوان مانده‌اند، و آن چالش، ایجاد صلح و رفاه در خاورمیانه است که می‌تواند میراث ریاست جمهوری شما باشد. کلید دستیابی به این میراث، در ایران است.

برای تقریباً نیم قرن، جمهوری اسلامی مانع اصلی صلح در منطقه بوده است. اهداف ایدئولوژیک و شرورانه این رژیم، تنها با آشوب، نابودی، و جنگ پیش می‌روند.

جمهوری اسلامی با کارزار بی‌امان تروریستی خود، به تلاش‌های مکرر رهبران خاورمیانه برای دستیابی به ثبات آسیب می‌زند. هیچیک از رؤسای جمهور آمریکا تا کنون شهامت پایان دادن به این استبداد را نداشته‌اند؛ اما شما می‌توانید. نه از طریق جنگ، بلکه با حفظ فشار حداکثری بر رژیم و حمایت حداکثری از ملت شجاع ایران.

جمهوری اسلامی به دنبال صلح و رفاهی که شما تجسم می‌کنید نیست.

اکنون که این رژیم ضعیف‌تر از همیشه است، سعی خواهد کرد همانند ۴۵ سال گذشته، با وعده‌های توخالی و در پوشش یک معامله جدید، خود را حفظ کند. اما این رژیم قابل اعتماد نیست. شریک واقعی شما برای صلح نه این رژیم، که ما، ملت ایران هستیم.

آقای رئیس‌جمهور، شما فرصتی دارید تا از پیمان‌ ابراهیم فراتر بروید. با زمینه‌سازی برای پیمان‌ کوروش- متحد کردن اسرائیل، کشورهای عربی و ایران آزاد- شما می‌توانید خاورمیانه و جهان را متحول کنید.

هم‌میهنان من در ایران برای این تغییر شجاعانه مبارزه می‌کنند و من آماده هستم تا با شما و دوستان‌مان در منطقه برای تحقق این هدف همکاری کنم. با حمایت و رهبری شما در صحنه جهانی، می‌توانیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم و شما می‌توانید به عنوان معمار واقعی صلح، میراثی ماندگار برای خود بسازید.

با احترام،

رضا پهلوی