یورونیوز - چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی پس از آزادی از زندان اوین در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی در ایتالیا به برخی ناگفته‌هایش از دوران بازداشت در زندان اوین اشاره کرد. از بازجویی‌های طولانی با چشم‌بند گرفته تا از هوش رفتن و اجبار به قرص خوردن.

او در همین زمینه گفته «خبر آزادی‌ام را ساعت ۹ صبح روز ۸ ژانویه به من اعلام کردند. ابتدا باور نکردم، یک روز پیش از آزادی، آن‌ها به مدت ده ساعت از من بازجویی کردند.»

مصاحبه‌کننده: «ده ساعت؟ یک‌باره؟»

چچیلیا سالا: بله

مصاحبه‌کننده: با چشم‌بند؟

چچیلیا سالا: بله

ناگفته‌های خبرنگار ایتالیایی آزادشده

از بازداشت در ایران:وسط بازجویی از هوش رفتم



بیشتر بخوانید: https://t.co/d429k9HBy9 pic.twitter.com/QRLOfRYPqu -- euronews فارسی (@euronews_pe) January 21, 2025

مصاحبه‌کننده: بدون وقفه؟

چچیلیا سالا: نه، وقفه‌های کوتاهی هم داشتیم. در یکی از این بازجویی‌ها از حال رفتم و آن‌ها قرصی به من دادند تا آرام شوم. من آن را مصرف کردم چون به آن نیاز داشتم. در آن لحظه بازجویی تمام شد چون دیگر قادر به پاسخگویی نبودم.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

مصاحبه‌کننده: و همیشه یک نفر از تو بازجویی می‌کرد؟

چچیلیا سالا: همیشه توسط همان شخص بازجویی می‌شدم. فردی که اتفاقا خیلی روان انگلیسی صحبت می‌کرد. از سؤالاتی که می‌پرسید، متوجه شدم او ایتالیا را نیز خوب می‌شناسد.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

ارتباط خانواده سالا با ایلان ماسک

خانم سالا درباره ارتباط خانواده‌اش با ایلان ماسک نیز می‌گوید: «هیچ‌کس از خانواده‌ام یا دانیله راینری (دوست‌پسرش) هرگز با ایلان ماسک[به طور مستقیم] صحبت نکردند. اما دانیله راینری با آندریا استروپا، فردی از طرف ایلان ماسک در ایتالیا، تماس گرفت و از او خواست اگر ممکن است به طور مستقیم از طرف خانواده به آقای ماسک اطلاع دهد، نه از طریق روزنامه‌ها.»

ایلان ماسک روز ۱۶ ژانویه در همین زمینه در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «من [در این ماجرا] نقش کوچکی ایفا کردم.»

روابط دیپلماتیک بین آمریکا و ایران از سال ۱۹۷۹ و انقلاب اسلامی قطع شده است، درست در سالی که انقلابیون اسلامی در ایران تمامی کارکنان سفارت آمریکا را گروگان گرفتند و از آن زمان سفارت آمریکا در ایران بسته شد و بحران دیپلماتیک چند دهه‌ای میان ایران و ایالات متحده برقرار شد.