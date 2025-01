اعلام آمادگی وزیر اقتصاد برای رویارویی با دولت ترامپ؛ دلار ۱۵۰۰ تومان گران شد

ایران اینترنشنال - عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، با اشاره به تجربه دوره قبل ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، گفت که هر چند به مردم فشار آمد اما این‌ها «بازی‌های حیثیتی» است و جمهوری اسلامی نگران آمدن ترامپ نیست. هم‌زمان قیمت دلار در بازار تهران، هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. شامگاه دوشنبه اول بهمن‌ در ایران، هم‌زمان با مراسم تحلیف ترامپ، همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با بیان این که تهران برای ترامپ برنامه دارد و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است، گفت: «امیدواریم [دولت جدید آمریکا] عاقلانه فکر کنند.» او گفت که دولت جو بایدن پس از دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ گفته است «سیاست فشار حداکثری نتیجه نداده و این طرح شکست خورده» است. پیش از این و در ۲۵ دی، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا اعلام کرد تهران برای «مذاکره شرافتمندانه و برابر» با آمریکا آماده است. وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در ادامه اظهارات خود گفت: «آمریکایی‌ها اعتراف کردند در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی جمهوری اسلامی به هشت میلیارد دلار رسید؛ هر چند کرونا هم به آن افزوده شد اما ما [جمهوری اسلامی] اداره کردیم.». همتی با بیان این که «البته قبول دارم که این موضوعات به مردم فشار آورد»، تاکید کرد: «اما این‌ها بازی‌های حیثیتی است و ما پیش‌بینی‌های لازم را کرده‌ایم.» از آبان ماه و پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، گزارش‌های متعددی درباره بازگشت سیاست فشار حداکثری او، مشابه رویه‌ای که دولتش در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اعمال کرد، منتشر شده‌اند. افزایش بهای دلار در ایران اظهارات همتی درباره این که دولت برای بازگشت ترامپ آماده است در حالی‌ بیان شد که صبح دیروز (دوشنبه اول بهمن)، قیمت دلار در بازار تهران ۸۱ هزار و ۲۵۰ تومان بود اما ظهر روز سه‌شنبه دوم بهمن و کمتر از یک روز پس از تحلیف ترامپ، این قیمت در بازار تهران به ۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید؛ یعنی تنها در یک روز حدود هزار و ۵۰۰ تومان گران شد. ۱۴ آبان، کمی پیش از اعلام خبر پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا، هر دلار در بازار تهران حدود ۶۹ هزار تومان معامله می‌شد و در همین مدت دو ماه و نیم گذشته، این بها نزدیک به ۱۴ هزار تومان افزایش یافت. مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال ۲۹ خرداد امسال، محمدجواد ظریف، چهره حامی پزشکیان که اکنون معاون راهبردی اوست، در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، در برنامه میزگرد سیاسی صداوسیما که از شبکه سه پخش شد، گفت: «بایدن پیچ را شل کرد که نفت فروختید؛ صبر کنید ترامپ برگردد ببینم چه می‌کنید.» وقتی ظریف این هشدار را داد، هنوز نامزدهای نهایی انتخابات آبان ۱۴۰۳ در آمریکا مشخص نشده بودند اما حالا ترامپ به عنوان رییس‌جمهوری ایالات متحده رسما سوگند خورده و کار خود را آغاز کرده است.