یورونیوز - دونالد ترامپ در بازگشت به کاخ سفید بار دیگر با امضای ده‌ها فرمان اجرایی جدید کار خود را آغاز و ۷۸ مورد از سیاست‌های جو بایدن را لغو و آمریکا را از توافقات بین‌المللی همچون توافق اقلیمی پاریس و همچنین نهادهای جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت خارج کرد.

ترامپ بار دیگر ایالات متحده را از توافق اقلیمی پاریس خارج کرد. رئيس جمهور جدید آمریکا هنگام امضای دسته‌ای از دستورات اجرایی در دفتر بیضی گفت: «ما در حال پاک کردن تمام سرطان‌هایی هستیم که توسط دولت بایدن ایجاد شده است.»

رئيس جمهور جدید آمریکا پس از اجرای مراسم تحلیف همچنین بار دیگر تکرار کرد که قصد دارد به جنگ در روسیه و اوکراین در سریع‌ترین زمان ممکن پایان دهد و با ولادمیر پوتین، رئيس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد.

فرامین اجرایی امضا شده توسط ترامپ همچنین به سخت‌گیری در سیاست‌های مهاجرتی این کشور نیز خواهد افزود و شرایط برای مهاجران، پناهندگان و خانواده‌های آنها دشوار خواهد شد.

آقای ترامپ به هنگام امضای ده‌ها فرمان اجرایی به ایران هم اشاره و بار دیگر اظهارات خود در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را تکرار و مدعی شد در صورتی که او در قدرت بوده، حمله ۷ اکتبر به اسرائيل هرگز رخ نمی‌داد. او با اشاره به اینکه در دوران نخست حضورش در کاخ سفید، ایران ورشکسته شده و پولی نداشت اضافه کرد اگر او رئيس جمهور بود، ایران نمی‌توانست از حماس و حزب‌الله حمایت کند و هیچ کشوری نمی‌توانست از تهران نفت بخرد و با ایران تجارت کند.

در رویدادی دیگر مرتبط با ایران، رئيس جمهور جدید آمریکا در یک پست در شبکه‌های اجتماعی برایان هوک را از موسسه ویلسون برکنار کرد. آقای هوک که نماینده ویژه ترامپ در دولت نخست او درباره ایران بود، پس از پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴، مسئولیت تیم انتقالی وزارت خارجه را برعهده داشت. با این حال ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشته، هوک مانند بسیاری دیگر از جمله ژنرال مارک میلی «منتصبین دولت بایدن» بوده‌اند و در نتیجه از کار برکنار شده‌اند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>



آقای ترامپ البته هنوز اشاره‌ای به سیاست خود درباره دوره جدید حضورش در کاخ سفید درباره ایران نکرده و همچنان تردیدها در خصوص راهبرد احتمالی او در قبال جمهوری اسلامی ادامه دارد. با این حال، وزیر خارجه معرفی شده توسط او یعنی مارکو روبیو با ۹۹ رای مثبت در مجلس سنا، رای اعتماد گرفت و رسما کار خود را به عنوان جانشین آنتونی بلینکن آغاز خواهد کرد.

آقای روبیو که یکی از سناتورهای مخالف توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران بود، همواره از اعمال راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده است.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

او همچنین در هنگام سخنرانی مراسم تحلیف خود از تغییر نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» خبر داد که با خنده‌های تمسخرآمیز هیلاری کلینتون، رقیب پیشین او در انتخابات سال ۲۰۱۶ همراه بود. او همچنین اعلام کرد که قصد دارد کنترل کانال پاناما را دوباره به دست بگیرد، اقدامی که موجب نگرانی میان متحدان آمریکا شده است.