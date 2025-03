او در ویدئویی که روز ۲۸ اسفند در حساب شخصی خود در شبکه‌ٔ اجتماعی ایکس منتشر کرد، با لباس ارتش اوکراین و نشان «شیر و خورشید» بر روی سینه‌اش اعلام کرد که به «لژیون بین‌المللی اوکراین» پیوسته است تا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و متحدانش بجنگد. او در این ویدئو، پوتین را «جنایتکار» خطاب می‌کند.

همسر صحتی، که خود خبرنگار است، اهل اوکراین است. حاصل این ازدواج دو فرزند پسر است که هر دو در لندن زندگی می‌کنند. صحتی اوکراین را «خانه‌ٔ دوم» خود می‌داند.

در سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه تهاجم تمام‌عیار خود را به اوکراین آغاز کرد، او به‌عنوان خبرنگار در شبکه‌ٔ ایران اینترنشنال در بریتانیا مشغول به کار بود. به گفته‌ٔ همکارانش، همان زمان هم قصد داشت به ارتش اوکراین بپیوندد اما به دلیل مخالفت شدید همسرش و کارفرمایش از این تصمیم منصرف شد.

#کوروش_صحتی، خبرنگار ایرانی-آمریکایی شبکه ایران اینترنشنال، به لژیون بین‌المللی دفاع سرزمینی اوکراین پیوسته است.

آقای صحتی که پیشتر در شهر لندن همراه با همسر اوکراینی و دو فرزندش زندگی می‌کرد، برای پیوستن به ارتش اوکراین «مرخصی بدون حقوق» گرفته است.

او حالا، سه سال بعد، به‌رغم مخالفت دوباره‌ٔ همسرش، به ارتش اوکراین پیوسته است.

کوروش صحتی در گفت‌وگویی که روز پنجم فروردین با رادیو فردا انجام داد، گفت که برای «دفاع از دموکراسی» در برابر آنچه «باشگاه دیکتاتورها و متجاوزان» می‌نامد، به ارتش اوکراین پیوسته است.

او با این جمله به ولادیمیر پوتین، رهبران جمهوری اسلامی ایران، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور خودکامه‌ٔ بلاروس، و همچنین حکومت‌های کره‌ٔ شمالی و چین اشاره می‌کند.

کوروش صحتی ۴۶ ساله است و سابقه نظامی ندارد. در زمان پایان جنگ ایران و عراق تنها ده سال داشت. او در عین حال می‌گوید چون همسرش اوکراینی است و فرزندان او نیز نیمه‌اوکراینی هستند اوکراین برای او اهمیت زیادی دارد.

«دشمنی تاریخی ایران و روسیه»

علاوه بر پیوندهای شخصی، مخالفت کوروش صحتی با روسیه ریشه در تاریخ ایران هم دارد. او که سابقه‌ٔ کار در بخش فارسی صدای آمریکا را هم دارد و تابعیت آمریکایی گرفته است، می‌گوید: «روسیه در ۲۰۰ سال گذشته بارها به ایران آسیب زده است.»

در قرن نوزدهم، ایران و روسیه‌ٔ تزاری چندین جنگ را تجربه کردند که در نهایت منجر به جدایی بخش‌های بزرگی از قفقاز از ایران و الحاق آن به خاک روسیه شد. در ادامه، امپراتوری روسیه برای کنترل منابع طبیعی ایران تلاش کرد و بخش‌هایی از کشور را به اشغال خود در آورد.

در دهه‌ٔ ۱۹۴۰، اتحاد جماهیر شوروی از تشکیل جمهوری‌های خودمختار کرد و آذری در شمال غربی ایران حمایت کرد. هرچند این جمهوری‌ها عمر کوتاهی داشتند، اما تأثیرات آن‌ها هنوز در تنش‌های قومی ایران دیده می‌شود.