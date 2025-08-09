بازگشت لاریحانی نشانه‌ای برای دور کردن کشور از جنگ است

یورونیوز - محمدعلی ابطحی، چهرۀ سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با یورونیوز انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را اقدامی در راستای «رشد تفکر عاقلانه و معتدل» در جمهوری اسلامی و «دور کردن کشور از جنگ» قلمداد کرد.

مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد۱۴۰۴، طی حکمی علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.

لاریجانی پیش‌تر بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز دبیری این شورا را برعهده داشت ولی به دلیل اختلافات با محمود احمدی نژاد از سمت خود کنار رفت و سعید جلیلی جانشین او شد.

محمدعلی ابطحی در پاسخ به این سؤال یورونیوز که «انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، پس از دو بار رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری، در شرایط فعلی چه تصویری را در آینده نظام تصمیم‌گیری در کشور ایجاد می‌کند، گفت: «انتخاب آقای لاریجانی برای دبیری شورای عالی امنیت ملی، قطعا دارای معنای سیاسی ویژه‌ای در این شرایط است. به خاطر اینکه سوابق ده اخیر آقای لاریجانی، با دو رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان، که عمدتا در اختیار تندروها بوده، نشان می‌دهد که لاریجانی جزو جناحی قلمداد می‌شود که عاقلانه تصمیم می‌گیرد و چندان جزو مجموعه‌های تندرویی که نظراتی افراطی بخصوص درباره جنگ و مذاکره دارند، محسوب نمی‌شود و جایگاهش هم در شورای عالی امنیت ملی، جایگاه مهمی است؛ به خاطر اینکه در کنار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.»

این چهرۀ سیاسی اصلاح‌طلب دربارۀ ارتقای نقش و وزن میانه‌روها در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی افزود: «رئیس‌جمهور در آینده رئیس شورای دفاع خواهد بود. بنابراین ساختار به سمت یک ترکیب معتدل‌تر پیش می‌رود و این اعتدال مورد نیاز همۀ بخش‌های مختلف کشور است.»

آقای ابطحی برخلاف منتقدان جمهوری اسلامی، نقش علی لاریجانی را در تعدیل سیاست خارجی ایران مهم می‌داند و می‌گوید: «من معتقدم این یک انتخاب معنادار و نشانه‌ای از این است که بین جریانات افراطی در کشور و جریان اعتدالی و عاقل‌تر و آرام‌تر و واقع‌بین‌تر، انتخاب به سمت جریان واقع‌بین‌تر دارد پیش می‌رود. ضمن اینکه سیاست خارجی هم خیلی تحت تاثیر این انتخاب است. حتما لاریجانی کمک بسیار بزرگی برای حمایت از سیاست خارجی معتدل خواهد بود؛ چون با رضایت و حکم رهبری و با هماهنگی و همراهی نیروهای مسلح در این جایگاه نشسته است.»

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

مشاور محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اصلاحات همچنین دربارۀ توقع نیروهای میانه‌روی جمهوری اسلامی از علی لاریجانی گفت: «وقتی جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی در اختیار فردی قرار می‌گیرد که تابلو و نشانۀ اعتدال در وجودش هست، این امر عملا می‌تواند به بهبود سیاست خارجی به‌ویژه در مذاکرات آینده و دور کردن کشور از جنگ، کمک کند. این‌ها اتفاقات مهمی است که از آقای لاریجانی توقع می‌رود. همچنان‌که در مسائل داخلی هم، چون امنیت ملی تا حدی به مسائل داخلی هم مربوط است، رشد تفکر عاقلانه و معتدل و به انزوا کشاندن جریانات افراطی هم از توقعاتی است که از آقای لاریجانی می‌رود.»