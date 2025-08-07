صادق زیباکلام - روزنه امید از باتلاقی که انقلابیون تندرو کشور را گرفتار آن کرده اند.



بحث بر سر آن نیست که دکتر علی لاریجانی که امروز به دبیری شورایعالی امنیت ملی منصوب شده، آیا همان دکتر علی لاریجانی است که سال گذشته توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شدند؟ شورای نگهبان کمتر پاسخ موجهی به این پرسش داده که اساساً ملاک و معیار آن شورا بمنظور بررسی "صلاحیت" نامزدهای انتخاباتی کدام هستند؟ اساساً نفس "نظارت استصوابی"، یعنی مکانیزمی که مردم فقط می‌توانند به کسانی که شورای نگهبان صلاحیت آنان را تأیید کرده رأی بدهند، مغایر با ابتدایی‌ترین اصول و مبانی یک انتخابات آزاد است.

کافیست نگاهی به شش ادله‌ای که شورای نگهبان بعنوان دلائل رد صلاحیت آقای لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ ارائه داده نگاهی بیندازیم. از جمله،"عدم رعایت اصل ساده‌زیستی"؛ "مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات مختلف از جمله فتنه ۸۸"؛ "حمایت از افراد رد صلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها... " ؛ "اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک در کشور معاند انگلیس..." ؛ "تلقی سهیم بودن در نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر" و....بخشی از ادله شورای نگهبان در رد صلاحیت آقای لاریجانی در انتخابات سال ۱۴۰۰ می‌بوده.



بگذریم که بواسطه نفوذ و جایگاه سیاسی بالای آقای لاریجانی، شورای نگهبان مجبور شده دلائلی برای رد صلاحیت مشارٌالیه ارائه دهد. والا که بعنوان یک قاعده کلی، اساساً شورای نگهبان خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند.



مسئله این نیست که چرا دیروز آقای لاریجانی رد صلاحیت شده و امروز در یکی از حساس‌ترین سمت‌های نظام قرار می‌گیرند. مسئله اساسی‌تر آنست که قرارگرفتن شخصیت‌های واقع‌بین‌تر، متعادل‌تر و برخوردار از سعه‌صدر در جایگاه‌های مهم تصمیم گیری نظام می‌تواند کمک کند تا از این ناکجاآبادی که تندروها و انقلابیون کشور را در آن گرفتار کرده‌اند، شاید روزنه امیدی ظاهر شود.