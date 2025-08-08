فخرالسادات محتشمیپور
همسرجان حدود ساعت یک تماس گرفت. شرح ماوقع را داد.به آنها گفته بودند ساعت چهار صبح به اوین منتقل خواهید شد ولی ساعت شش ماشین دنبالشان آمده.
گفته بودند باید دستبند بزنید که عزیزان دربند مخالفت کرده گفته بودند از اوین به بهانه شرایط جنگی این کار موهن را انجام دادید و دیگر هیچ توجیهی برای این تخلف وجود ندارد. ابتدا موافقت شده ولی بعد فردی آمده و تهدید کرده که اگر قبول نکنید گارد را خبر میکنیم.
حمله وحشیانه گارد به زندانیان محترم سیاسی و ضرب شتم آقایان قدیانی،مهدی محمودیان،مطلب احمدیانی،محمدباقر بختیار،حسین شنبه زاده،خشایار سفیدی، سعید احمدی مالجو، باعث تحیر شده، دونفر هم جسارت کرده روی همسرجان نشسته و با سبعیت دستبند به دستانش زدهاند.
این درگیری شش ساعت به طول انجامیده و آنگاه که همسرجان زنگ زد گفت که تازه به اوین رسیدهایم و اینجا برخلاف زندان تهران بزرگ برخوردها خوب و محترمانه بوده است.
در این درگیریهای وحشیانه مهدی محمودیان افشاگر کهریزک و افشاگر وحشیگریها طی انتقال زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ بیشترین آسیب را دیده است.
هرچند آنچه شنیدم باورکردنی نیست ولی متأسفانه واقعیت دارد. سازمان زندانها و قوه قضائیه نسبت به این برخورد سبعانه و توهین آمیز باید موضعگیری کرده مأمورین بیادب و متخلف باید از عزیزان ما عذرخواهی کرده در اسرع وقت مجازات شوند.
صفحه نخست » گزارش مصطفی تاجزاده در تایید درگیری در انتقال زندانیان به اوین
فخرالسادات محتشمیپور