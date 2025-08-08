Friday, Aug 8, 2025

صفحه نخست » گزارش مصطفی تاجزاده در تایید درگیری در انتقال زندانیان به اوین

8-4.jpgفخرالسادات محتشمی‌پور

‍ همسرجان حدود ساعت یک تماس گرفت. شرح ماوقع را داد.به آن‌ها گفته بودند ساعت چهار صبح به اوین منتقل خواهید شد ولی ساعت شش ماشین دنبالشان آمده.

گفته بودند باید دستبند بزنید که عزیزان دربند مخالفت کرده گفته بودند از اوین به بهانه شرایط جنگی این کار موهن را انجام دادید و دیگر هیچ توجیهی برای این تخلف وجود ندارد. ابتدا موافقت شده ولی بعد فردی آمده و تهدید کرده که اگر قبول نکنید گارد را خبر می‌کنیم.

حمله وحشیانه گارد به زندانیان محترم سیاسی و ضرب شتم آقایان قدیانی،مهدی محمودیان،مطلب احمدیانی،محمدباقر بختیار،حسین شنبه زاده،خشایار سفیدی، سعید احمدی مالجو، باعث تحیر شده، دونفر هم جسارت کرده روی همسرجان نشسته و با سبعیت دستبند به دستانش زده‌اند.

این درگیری شش ساعت به طول انجامیده و آنگاه که همسرجان زنگ زد گفت که تازه به اوین رسیده‌ایم و اینجا برخلاف زندان تهران بزرگ برخوردها خوب و محترمانه بوده است.

در این درگیری‌های وحشیانه مهدی محمودیان افشاگر کهریزک و افشاگر وحشی‌گری‌ها طی انتقال زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ بیشترین آسیب را دیده است.

هرچند آن‌چه شنیدم باورکردنی نیست ولی متأسفانه واقعیت دارد. سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نسبت به این برخورد سبعانه و توهین آمیز باید موضع‌گیری کرده مأمورین بی‌ادب و متخلف باید از عزیزان ما عذرخواهی کرده در اسرع وقت مجازات شوند.

مطلب بعدی...
dw.jpg
"جلیلی سرجایش است"، شکاف عمیق در جناح‌‌های حاکم در شرایط بحرانی ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است
one7-3.jpg
اظهارنظرهای منشوری و رکیکی که برخی سیاسیون ایرانی به زبان آورده اند
oholic8.jpg
چه کسانی برای پشه ها لذیذترند؟
goftar8.jpg
تصاویر؛ ابزار تازه‌ برای ترویج حجاب در تهران
daily22.jpg
جمیله ندایی مجری برنامه کودک قبل از انقلاب و همسر دوم بیژن مفید
goftar7.jpg
تصاویری که گلشیفته فراهانی پس از دوماه سکوت منتشر کرد
daily10.jpg
مردی که خود را پادشاه فعلی ایران می داند، شاهزاده بابک قاجار کیست

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
احساس خطر خامنه ای از ترکیه
این ده عادت کوچک تاثیر بزرگی بر سلامت شما می‌گذارند
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او

پر بیننده ترین ها



one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد
goftar6-1.jpg
ازدواج دوم محسن افشانی، بازیگر حکومتی
goftar6-2.jpg
تصاویری که مسعود بهنود همراه دخترش بامداد و نوه اش آريا در لندن منتشر کرد
daily.jpg
کاپیتان جهان ربیعی، نوه تیمسار امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی
daily5-1.jpg
رویا تیموریان به همراه همسر اول و دومش در آلمان

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy