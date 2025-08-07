مسعود نقره کار - ویژه خبرنامه گویا

۱۵ مرداد سال ۱۳۷۰ حکومت اسلامی شاپور بختیار را به قتل رساند، روشنفکر سیاسی گرانقدری از خیلِ روشنفکرانی که " فریادی در بیابان بودند" و از "گُل های روئیده در جهنم"، از خیل روشنفکرانی که نه شنیده شدند، نه دیده شدند و نه فهمیده شدند.

به زمانۀ حکومت محمدرضا شاه پهلوی، شاپوربختیار در زمرۀ روشنفکرانی بود که دلسوزانه تلاش می کردند جامعه در مسیر درست ترقی و تعالی پیش رفت کند اما انزوا و محدودیت های اجتماعی و زندان نصیب اش شد. رژیم پهلوی بویژه محمد رضاشاه او را نفهمیدند و وقتی فهمیده شد که خیلی زود دیر شده بود. نه فقط رژیم پهلوی، بخش بزرگی از جامعه "روشنفکری" ایران و کنشگران سیاسی و فرهنگی ِ مدعی دموکراسی خواهی هم او را نفهمیدند و ناباورانه بزرگترین شانس دستیابی به آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و همبستگی را هم برخود حرام کردند و هم بر مردم.

ندای آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر، گیرم آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و حقوق بشری نیم بند را نشنیدن، ونه گفتن به سوسیال دموکراسی، آنهم درآن شرایط سرشار از هیجان و جهل، راه برای آری گفتن به ارتجاع و واپسماندگی ای عفونت زا هموار کرد، و سبب شد روی به سوی اسلامی آزادی ستیز وآزاده کُش و نوعی چپ روی بیگانه با مظاهر تمدن و شهروندی و مدنیت آورده شود. سبب شد تا به سیاست و برنامه ای طاعونی تمکین شود که به قول شاپور بختیاراگر برای فهمیدن اش به متون پایه‌ای آن سیاست ها و برنامه ها مراجعه می شد پشت آدم می لرزید. آن روزها اگرهشدارهای بختیار درباره " دیکتاتوری نعلین" وسبعیت آخوند ومذهب اش در قدرت جدی گرفته می شد وفریاد های او زیر گرد وغبارهیجان زدگی و شور بی شعور مدفون نمی شد شاید جامعه ما مسیر دیگری می‌پیمود، فریاد های روشنفکری که صدای ِ تاریخ بیداری ما بود:

"... هیچ‌کس نمی‌داند جمهوری اسلامی خمینی چیست و اگر کسی به متون گذشته ی مورد اتکای او مراجعه کند پشتش به لرزه در‌می‌آید. خمینی نه تعدد گروه‌های سیاسی را می‌پذیرد نه دموکراسی را. می‌خواهد روحانیت "قانون الهی" را اجرا کند، همه چیز اینجا شروع می‌شود و اینجا تمام می‌شود..."