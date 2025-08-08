ویژه خبرنامه گویا

نقد سازنده مقاله آقای دیوید اعتباری در همین گویا است که بر نکته‌های درستی انگشت نهاده‌اند و با دل‌سوزی و آینده‌نگری پیشنهادهایی برای بهبود ادامه کار همآیش ملی در مونیخ ارائه داده‌اند با این یادآوری که همه پیشنهادهای ایشان در این دوره نمی‌تواند شدنی باشد زیرا چنان برنامه‌ای که ایشان پیشنهاد داده است ماه‌ها و شاید سالیانی وقت لازم دارد تا شکل بگیرد که در وضع بسیار خطرناک و حساس امروز ایران چنین مجالی فراهم نیست ولی به این نکته‌ها حتمن باید توجه شود که این مجموعه دچار کیش شخصیت نشود و این هشدار به‌جایی است:

پروژه شکوفایی ایران» و نقش شاهزاده: فردمحور یا ساختارمحور؟ دیوید اعتباری

جنین نقد و انتقادی نه تنها بد نیست که تحسین برانگیر است. گرفتاری ولی این است که شماری نام ِ ضدیت خود با هر حرکت مثبتی را "نقد یا انتقاد سازنده" می نامند در حالی که این چیزی نیست جز کوشش برای از مید ان به در بردنِ مخالف و خرابکاری.

روزگار کنونی مردم ایران

در حالی که مردم ایران روزهای بسیار سختی را زیرفشار بار گرانی روز افزون، که دیگر حتا گریبان نان روزانه که خوراک اصلی مردم است را نیز گرفته است، ومردم در این گرمای جان‌سوز به ویژه در جنوب ایران ساعت‌ها در بی‌آبی، بی برقی و بی گازی قرار دارند و گذشته از آن به سبب نبود کنترل در هیچ زمینه‌ای جز سیستم همیشگی سرکوب، زندان و اعدام، جامعه به حال خود رها شده و مردم با فشار روانی کشنده‌ هر روزه ای نیز روبرو هستند، شماری از ما در بیرون کشورکه در سنجش با وضع فاجعه‌بار مردمِ ایران، دررفاه ، آزادی و آسایش زندگی می کنیم، از کینه‌ورزی و خرابکاری در برابر هر حرکت مثبت و سازنده‌ای دست بردار نیستیم.

این گروه با هر گامی که با هدف نخست یاری به مردم ایران برداشته شده فورن کینه‌توزانه مخالفت کرده است برای نمونه در برابر شکل‌گیری شورای مدیریت گذار، شورای مدیریت تصمیم و یا همین گردهمآیی‌ تازه وحدت ملی مونیخ به دعوت آقای رضا پهلوی. همین نشست و استقبال از آن از دیدِ من می‌تواند گشایش بزرگی در هموار نمودن راه برای یاری‌های معنوی اروپا و آمریکا به مردم ایران ایجاد کند با این شرط که بتواند خود را به عنوان آلترناتیو حکومت اسلامی برای دوران گذار در ایران به جامعه جهانی یشناساند و گروه‌های سازمان د اده شده بدون توجه به مخالفت خوانی‌ها، تهمت ها و ناسزاگویی‌ها با پشتکار کوشش خود را به پیش برند.